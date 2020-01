Nieuwe petroleumterminal in Gentse haven

Een zicht op de betrokken terminals in de Gentse haven.

Drie partners, waaronder de familiale groep Ghent Transport & Storage, gaan een nieuwe petroleumterminal bouwen in de Gentse haven. Het gaat om een investering van enkele tientallen miljoenen euro’s.

De Canadese investeringsgroep Northleaf Capital Partners meldde woensdag dat ze 90 procent verworven heeft van de Gentse petroleumterminal Douglas Terminals. De verkopers zijn Ghent Transport & Storage (GTS), dat van zijn belang van 50 procent nog 10 procent overhoudt, en de Amerikaanse grondstoffentrader Hartree Partners. Die stapt helemaal uit.

Douglas Terminals in de Gentse haven bestaat uit 17 opslagtanks die worden gebruikt voor petroleumproducten zoals (bio)diesel, benzine en vliegtuigbrandstof. Het geheel is goed voor 557.000 m3 en een omzet van meer dan 10 miljoen euro. Die leverde in 2018 een kleine winst op. GTS zal de terminal na de transactie blijven uitbaten, zegt afgevaardigd bestuurder Yves Bienfet.

Bij Douglas Terminals zijn een tiental mensen betrokken bij het dagelijks beheer.

Drie partijen

‘Het was al van bij de start duidelijk dat Hartree op termijn zou uitstappen. Wij hebben dat ook deels gedaan, onder meer omdat de nieuwe eigenaar een meerderheidsbelang wou’, aldus Bienfet. De drie partijen die betrokken zijn bij de deal gaan ook samen in zee voor de nieuwe terminal die zal grenzen aan Douglas Terminals. Elke partij krijgt een derde van het project in handen.

Volgens Bienfet zal Max Terminals, zoals het nieuwe project heet, kleiner worden dan Douglas, met een maximum van 300.000 m3. De bouw start eind januari en de nieuwe terminal zal in de eerste helft van 2021 in gebruik worden genomen. Er zullen ook petroleumproducten worden opgeslagen.

30 à 40 miljoen euro

De juiste investering is nog niet bekend. ‘Het aantal kubieke meters staat nog niet vast en ook de configuratie niet. Maar de investering kan oplopen tot 30 à 40 miljoen euro’, zegt Bienfet.