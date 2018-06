Nieuwe spoorbond kondigt acht stakingsdagen aan

Acht extra stakingsdagen

De spoorbond Metisp-Protect is een afsplitsing van de Franstalige socialistische CGSP, plant acht mogelijke stakingsdagen op 25, 26 en 29 juni, en 2, 4, 6, 9 en 11 juli. Net zoals de twee andere kleine spoorbonden, is Metisp-Protect gekant tegen een voorstel tot herwaardering van de treinbestuurders. Het plan houdt een hoger startersloon in en een jaarlijkse getrouwheidspremie van duizenden euro's. In ruil verwacht de directie dat de productiviteit verhoogt met 2 procent en dat treinbestuurders zich flexibeler opstellen inzake prestaties en feestdagen.