Noren krijgen post van robot

De robot is een soort zelfrijdende kast vol brievenbussen. Hij haalt een topsnelheid van zowat zes kilometer per uur.

De robot rijdt niet van huis tot huis, maar parkeert zich op een centrale locatie in de straat. Hij verwittigt de bewoners via een app indien er post voor hen is. Met die app kunnen ze de juiste lade openen om hun brieven of pakjes eruit te halen.