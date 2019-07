North Sea Port boert beter dan verwacht

North Sea Port, de havenfusie van Gent, Terneuzen en Vlissingen, heeft een goed jaar achter de rug. De Nederlandse ex-PvdA-topman Diederik Samsom wordt voorzitter.

De 60 kilometer lange grensoverschrijdende fusiehaven North Sea Port boekte in het eerste volledige jaar van zijn bestaan 106 miljoen euro omzet. Dat is 6,5 procent meer dan de gecombineerde cijfers van Gent, Vlissingen en Terneuzen in 2017. De havengelden genereerden 43 miljoen euro inkomsten (+9 procent), de uitgifte van concessiegronden aan bedrijven 47 miljoen (+6 procent).

De operationele kosten bleven met 50 miljoen euro onder controle. De bedrijfswinst steeg met 8 procent tot 54,8 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op 26,4 miljoen euro.

'De resultaten zijn beter dan begroot', zegt CEO Daan Schalck in een reactie. 'Ondanks de eerste bijdrages voor de financiering van de sluis van Terneuzen en de sanering van de vervuilde gronden van de voormalige fosforfabriek Thermphos in Vlissingen blijft onze schuldpositie bijna even groot op 300 miljoen euro. We konden de kosten van die twee projecten financieren via onze operationele cashflow.' Die bedroeg vorig jaar 37,1 miljoen euro.

De nieuwe sluis van Terneuzen moet toelaten dat grotere schepen naar de haven van Gent kunnen varen. De totale kosten worden geraamd op circa 900 miljoen euro. Het havenbestuur betaalt 95 miljoen euro zelf via jaarlijkse afbetalingen. Het overgrote deel van de sluis wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid. Ze moet tegen 2022 klaar zijn.

De kosten voor de sanering van de Thermphos-site worden begroot op 120 miljoen euro. North Sea Port betaalt 27,7 miljoen euro.

Samsom

De samenstelling van het toezichthoudend orgaan van North Sea Port - de holding boven Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) en het Havenbedrijf Gent - wijzigt. Er zijn vier nieuwe leden aangesteld door de Nederlandse en de Vlaamse aandeelhouders.

De Nederlander Diederik Samsom wordt de nieuwe voorzitter. De voormalige PvdA-fractieleider werkte de financiering uit voor de sanering van de Thermphos-site. De kosten worden verdeeld tussen de provincie, de staat en de haven. Samsom volgt de Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) op.

Het management van de haven blijft in handen van Jan Lagasse (de voormalige topman van Zeeland Seaports) en Daan Schalck (haven van Gent).

Recordoverslag

North Sea Port boekte vorig jaar 70,3 miljoen ton maritieme overslag, een record en 5,5 procent meer dan het jaar voordien. De groei zet zich in de eerste maanden van 2019 door, maar blijft beperkt, zegt Schalck.