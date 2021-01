North Sea Port voelt impact van corona en brexit

North Sea Port boekte vorig jaar 11 procent minder maritieme overslag. Dat had alles te maken met corona, de brexit en de oliecrisis. Wel werd een recordaantal gronden in concessie gegeven.

North Sea Port - de fusie van de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen - boekte vorig jaar een maritieme overslag van 63,5 miljoen ton. Dat is 11 procent minder dan het jaar voordien. De overslag via binnenvaartschepen daalde met 6,3 procent tot 54,8 miljoen ton. Het is de eerste keer na drie opeenvolgende recordjaren dat de overslag in de Belgisch-Nederlandse fusiehaven terugvalt.

Als de belangrijkste reden voor de daling verwijst het havenbestuur naar de (in)directe impact van corona, de brexit en de crisis in de petroleumsector. Die laatste leidde ertoe dat veel tankers op een bepaald moment geen afzet vonden voor hun olie en op zee bleven omdat alle opslagterminals in de havens vol zaten.

Sinds augustus vorig jaar is wel een licht herstel merkbaar in de overslag van goederen.

Veel belangstelling

De aantrekkingskracht van de haven als vestigingsplaats bleef groot. Vorig jaar werd in totaal 76,4 hectare aan haventerreinen in concessie gegeven. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met 2019.

Evolution Terminals bouwt in Vlissingen een terminal voor de opslag van vloeibare bulk (brandstoffen en dierlijke oliën) en voor schepen met een diepgang tot 17 meter die niet in Antwerpen kunnen aanleggen. VoltH2 investeert in Vlissingen in een groene waterstoffabriek. Heylen Warehouses plant in Gent een groot logistiek park.

Groene investeringen

Gent haalde vorig jaar verschillende groene investeringen binnen. Een consortium van onder meer Engie, ArcelorMittal en de Vlaamse overheid besliste vorig jaar in de Gentse haven 140 miljoen euro te investeren om CO2 uit fabrieksschoorstenen te verwerken tot methanol, een basisgrondstof voor de chemie. North C Methanol is het eerste grootschalige project in zijn soort en een wereldprimeur. Het project moet in 2024 klaar zijn.

De voedingsgigant Cargill besliste 150 miljoen te investeren in de bouw van een biodieselfabriek in Gent. Die zal slachtafval, rioolslib en oud frietvet verwerken tot biobrandstof voor vrachtwagens en schepen. Door beide projecten krijgt de belangrijke biocluster in de Gentse haven een stevige uitbreiding.

Eind vorig jaar kondigde WDP aan in Gent een distributiecentrum van 150.000 vierkante meter te bouwen. Met een investering van 80 miljoen euro wordt dat de grootste investering ooit in logistiek vastgoed in België.

Positief voor 2021

Het havenbestuur van North Sea Port is positief over 2021 en mikt voor dit jaar op een halvering van het maritieme goederenverlies, 'op voorwaarde dat er geen zware derde lockdown komt'. Een volledig herstel wordt pas in 2022 verwacht. Het hoopt dan weer aan te knopen met een maritieme overslag van zowat 71,5 miljoen ton, het overslagrecord van 2019.

Met een totale overslag van 118 miljoen ton - maritiem en binnenvaart - is North Sea Port een van de tien grootste havens in West-Europa.

Meer dan de helft van de goederen die in de haven via zeeschepen worden gelost en geladen zijn droge bulkgoederen (petcokes, steenkool, ijzererts). Een kwart is vloeibare bulk (gas- en dieselolie, biodiesel, nafta).

Het rorovervoer daalde vorig jaar met net geen 17 procent. Dat heeft alles te maken met de lagere productie en uitvoer van auto's en met de tijdelijke sluiting van Volvo in de eerste lockdown.