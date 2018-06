Onafhankelijke spoorbonden kondigen staking aan

Minimale dienstverlening

De opwaardering moet het loonverschil tussen wat treinbestuurders in de privé en bij de NMBS verdienen, kleiner maken. Het voorstel houdt onder meer in dat beginnende treinbestuurders een hoger startloon krijgen en dat er premies worden uitgekeerd bij een bepaalde anciënniteit . Baremieke verhogingen zitten er evenwel niet in. Omgekeerd is er de eis voor een hogere productiviteit , met meer flexibiliteit inzake prestaties en vrije dagen.

Als een verzoeningsvergadering met het ASTB geen resultaat oplevert, wordt het de eerste maal dat de minimale dienstverlening bij het spoor in werking treedt. Bij die minimale of gegarandeerde dienstverlening moeten de werknemers ten laatste 72 uur voor aanvang van de staking aangeven of ze mee staken of niet. Vervolgens moet het spoor met een vervoersplan komen. 'We zijn er klaar voor', klinkt het bij HR Rail.