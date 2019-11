Onbemande schepen vervoeren slib tussen Diksmuide en Oostende

Het aannemingsbedrijf De Cloedt laat onbemande schepen varen tussen Diksmuide en Oostende. Een wereldprimeur in de binnenvaart.

Op het kanaal Ieper-IJzer en het kanaal Plassendale-Nieuwpoort gaat het Belgische zandtransport- en aannemingsbedrijf Group De Cloedt een jaar lang grond vervoeren van Diksmuide naar Oostende met onbemande duwbakken, kleine gemotoriseerde binnenschepen van 38 meter lang en 5 meter breed zonder kajuit.

'Het is een test om de technologie van varen zonder bemanning onder de knoet te krijgen', zegt voorzitter Patrick Degryse van De Cloedt. 'In een eerste fase gaan we bemanning aan boord hebben. Dan gaan we voor de veiligheid iemand langs de kant met het schip laten meerijden en begin volgend jaar hopen we de duwbakken zonder bemanning te laten varen. Dat betekent dat iemand de schepen vanuit een controlekamer - in dit geval het controlecentrum aan wal van het Antwerpse Seafar - zal besturen. Het traject zal zes tot zeven uur in beslag nemen. De schepen zullen maximaal zes kilometer per uur varen.'

Als de test lukt, dan wil De Cloedt nog drie andere onbemande vaartuigen inzetten op het traject. De Antwerpse start-up Seafar, partner in het project, testte eerder al zijn technologie voor onbemand varen op een met sensoren uitgerust vaartuig van het Antwerpse Havenbedrijf, de Tuimelaar. Dat voer toen in het Doeldok.

Baggerslib

De onbemande duwbak van De Cloedt zal ingezet worden voor het transport van zand. Het Oostendse bedrijf - eigendom van Gery De Cloedt - sloot een contract met de Vlaamse overheid om 240.000 kubieke meter baggerslib van het gronddepot in Houthulst naar Oostende te vervoeren. De Cloedt bestelde onlangs 16 kleine duwbakken, een investering van 10 miljoen euro.

44 procent daarvan wordt gesubsidieerd door Europa. Dat wil het inzetten van kleine binnenschepen stimuleren.

We creëerden als eerste waterwegbeheerder in Europa een kader dat 'smart shipping' en onbemand varen toestaat. Chris Danckaerts Topman De Vlaamse Waterweg

Vier van de zestien zouden worden ingezet voor onbemande vaart en zullen dan door één operator aan wal worden aangestuurd. 'Het is de bedoeling om ook de andere kleine duwbakken onbemand en in een latere fase autonoom te laten varen', zegt Degryse. 'De job zal zes tot zeven jaar duren. De duwbakken zullen minstens 250 ton aan boord nemen. Dat is het equivalent van twaalf vrachtwagens.'

Degryse ziet een belangrijke toekomst voor kleine, onbemande binnenschepen. 'Mobiliteit is een probleem, duurzaamheid wordt belangrijker. Ik ga ervan uit dat we onze schepen in de toekomst onder meer ook voor stadsdistributie kunnen inzetten'.

Wereldprimeur

Topman Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg - het Vlaams Agentschap dat de waterwegen beheert - spreekt van een wereldprimeur. 'We creëerden als eerste waterwegbeheerder in Europa een kader dat 'smart shipping' toestaat. We stelden ons net open voor testvaarten en pasten de regelgeving aan waardoor op alle Vlaamse binnenwaterwegen testen kunnen worden uitgevoerd met onbemande vaartuigen.'

Volgens Danckaerts is de test van De Cloedt een belangrijke stap naar het autonoom varen waarbij de schepen via artificiële intelligentie, radars, gps en sensoren aan boord volledig zelf kunnen varen. 'Maar zover zijn we nog niet. Eerst willen we dat de afstandstechnologie volledig op punt staat.' Volgens Danckaerts zullen smart shipping en onbemand varen de binnenvaart nadrukkelijker op de kaart zetten als een 'veilig en competitief alternatief voor de weg'.

Nederland

De binnenvaartondernemer Antoon Van Coillie - bekend van de catamaranachtige Zulu-schepen - juicht het project toe. 'Alle projecten die de binnenvaart stimuleren zijn positief', zegt hij. Maar Van Coillie mikt met zijn rederij Blue Line Logistics nog een niveau hoger.

'Volgend jaar gaan we testen uitvoeren met een volledig autonoom varend schip, op de Rupel en het kanaal Brussel-Schelde, tussen Wintam en Willebroek. Het verschil met de onbemande vaartuigen van De Cloedt is dat de onze volledig zelfvarend zullen zijn en vol zitten met artificiële intelligentie. Er zal alleen iemand vanop wal tussenkomen als iets ongewoons gebeurt: een ongeval of een drenkeling.'

Van Coillie wil zijn zelfvarende schepen vanaf eind 2020 inzetten op Belgische en Nederlandse waterwegen. Ook bij dat project is De Vlaamse Waterweg betrokken. Er is ook steun voorzien vanuit Europa.