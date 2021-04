‘Ons systeem kan stranding Ever Given helpen te vermijden’

Het jonge Antwerpse Westray werkt aan een ‘virtuele wachtofficier’. Die moet zeeschepen beter beschermen tegen aanvaringen en piraterij. ‘Voor ons is het ongeluk met de Ever Given een goede zaak. Onze artificiële intelligentie helpt om zulke incidenten te voorkomen.’

‘De scheepsvaart is heel conservatief’, grijnst Kenneth Ruyts, CEO en co-oprichter van Westray. ‘Thuis rijden kapiteins en scheepsofficeren met ‘smart cars’ met gesofisticeerde camera’s, sensoren en zelfparkeersystemen. Op het werk zitten ze op het vlak van de artificiële intelligentie vaak nog in de jaren 60.’

Ruyts studeerde ingenieur aan de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen en was jarenlang officier op grote lng-tankers van de rederijen Exmar en Golar. Hij geeft toe dat hij het misschien wat scherp stelt. Maar zijn voorbeelden spreken boekdelen.

‘Op grote tankers staan zeelui nog altijd aan de rand van de brug of op het dek om te checken of het schip door de sluis kan en of de olie wel goed wordt overgepompt. Ze gebruiken nog altijd verrekijkers om aanvaringen te vermijden of piraten op te sporen. Om schepen aan te meren is nog altijd verbaal overleg nodig tussen mensen op de brug en op het dek. Schepen die om de vier dagen vier havens aandoen, hebben constant mensen op de brug om alle meer-, los- en laadoperaties te begeleiden. Die slapen amper. Sinds ik twaalf jaar geleden afstudeerde, is amper iets veranderd.’

Om de ‘shipping’ binnen te loodsen in de digitale wereld richtte Ruyts drie jaar geleden het Antwerpse bedrijf Westray op. Hij deed dat samen met Hans Seeuws - ex-woordvoerder van meerdere ministers en oprichter van de internetadviesbedrijven Sensirius en OpenRegistry - en enkele privé-investeerders, onder wie Luc Cuperus, de oprichter van LensOnline.

‘De naam Westray is een eerbetoon aan mijn grootvader’, zegt Ruyts. ‘Hij was een ankerpersoon in mijn leven (lacht om zijn woordspeling, red.). Hij had ooit een fabriek in Wit-Rusland die met succes beeldbuizen maakte voor tv’s. Het bedrijf heette Westray.’

Het ‘nieuwe’ Westray heeft nog de link met ‘beeld’, maar speelt technologisch in een totaal andere league. Via een combinatie van software, algoritmes, artificiële intelligentie (AI), 3D-sensoren, hogeresolutiecamera’s, radar, gps, satellietnavigatie en volgsystemen ontwikkelde Westray de ‘virtual watchkeeper’ Galene. De naam verwijst naar de Griekse godin van de kalme zee die waakt over de veilige terugkeer van de zeelui. Het is een digitaal platform dat de klok rond de 360 gradenperimeter van oceaanschepen kan monitoren. Het ultieme doel is operaties aan boord te vergemakkelijken en veiliger te maken.

Piratenboten

Ruyts: ‘Met onze virtuele ‘wachtoverste’ of wachtofficier kunnen we grote voorwerpen tot 11 kilometer en kleine tot 6 kilometer ver in alle omstandigheden detecteren. Mensen op de uitkijk op de brug kunnen dat niet. Met de klassieke radar zijn kleine houten piratenboten niet te lokaliseren. Klassieke radartechnologie refresht bovendien de ‘collision avoidance’ maar om de 6 à 13 minuten. Op drukke routes of in piratengebied is dat weinig efficiënt. Radar heeft ook last van dode hoeken. Ons systeem kan tracken waar schepen zich over zoveel tijd bevinden. Het werkt met 30 frames per seconde, realtime dus. We geven scheepsofficieren extra ogen en oren.’

Westray test nu zijn systeem bij verschillende rederijen en is volop bezig met de klantenwerving. Het recente incident met het 400 meter lange containerschip Ever Given van de Taiwanese rederij Evergreen in het Suezkanaal komt daarbij als manna uit de lucht gevallen.

‘Voor ons is dat een goede zaak’, zegt Ruyts onomwonden, ‘omdat ons AI-systeem een belangrijke hulp is om dergelijke strandingen te vermijden, al wacht ik nog graag het finale rapport af over het ongeluk. Nu wordt gevaren op een geavanceerde gps, waarbij een vector aangeeft waar je naartoe moet. Maar die houdt geen rekening met aspecten als de wind, de stroming, objecten in de buurt of de breedte van de vaarroute. Een officier krijgt die data via afzonderlijke informatiebronnen of voorspellingen die hij on the spot moet verwerken. Dat zijn er makkelijk 36 tegelijk. In nood kan dat een probleem vormen. Met onze oplossing krijgt de officier alle data geïntegreerd binnen millisecondes op zijn scherm. Zo kan hij veel sneller inschatten welke actie nodig is.’

Op zee vinden jaarlijks 3.000 aanvaringen plaats - ook op het Suezkanaal - en gaan meer dan 20 schepen verloren. In 88 procent van de gevallen zijn die ongevallen te wijten aan menselijk falen, blijkt uit onderzoek. Vooral vermoeidheid en concentratieverlies spelen een rol. Ruyts: ‘Schepen - maar ook de risico’s - worden steeds groter. Vroeger waren ze 200 meter lang, nu 400. Maar aan de technologie om incidenten te vermijden is weinig veranderd’.

Westray haalde voor de ontwikkeling van Galene 500.000 euro kapitaal op bij het start-upfonds imec.istart, de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en ZeBox. Die Franse incubator is opgericht door onder meer CMA CGM, een van de grootste containerrederijen ter wereld. Die koos Westray vorig jaar uit 180 kandidaten als beste maritieme start-up.

Voor de verdere ontwikkeling - waarbij meer programmeurs worden ingezet - is Westray op zoek naar nog eens 500.000 euro. Er lopen gesprekken met het Vlaio (Vlaamse Agentschap voor Innoveren en Ondernemen) en de ESA.

De eerste betalende klant is de Nederlandse rederij ETA Shipping. Die gaat de ‘watchkeeper’ gefaseerd testen op enkele schepen. ‘De bedoeling is die volgend jaar te installeren op zes van hun nieuwe schepen’, zegt Ruyts. Westray gaat zijn technologie ook uittesten op schepen van de Singaporese rederij BW Shipping, die meer dan 420 schepen uitbaat. BW zal meehelpen bij de verdere ‘ontwikkeling op maat’ van de Westray-technologie.

Ruyts: ‘We hopen ons systeem - waarvan de tweede versie dit najaar af moet zijn - ook te kunnen plaatsen op schepen van CMA CGM. We spraken met de Belgische rederijen CMB, Exmar en Euronav en hopen ook daar tot een samenwerking te komen.’

Westray doet een beroep op de ruimtetechnologie van de ESA. Die stelt ‘predictiefilters’ ter beschikking. Die zeggen waar een voorwerp zich over zoveel tijd zal bevinden. Ze is vergelijkbaar met gps-technologie die als je door een tunnel rijdt zonder ontvangst aangeeft wanneer je er uitkomt.

Van Imec krijgt Westray algoritmes om buiten het zichtbare lichtspectrum te kunnen zien. Dat maakt het mogelijk door dikke mist en in het pikdonker te varen. Die technologie bestaat in de militaire wereld, waar men werkt met infraroodcamera’s. ‘Maar die zijn peperduur’, zegt Ruyts. ‘Commerciële rederijen kunnen zich dat niet permitteren.’

Concurrentie

Westray is niet alleen met zijn technologie. Ruyts: ‘In de VS en in Israël zijn enkele start-ups met gelijkaardige dingen bezig, vaak voor het oplossen van één probleem, zoals het vermijden van aanvaringen of piraterij. Wij bundelen alle ‘pijnpunten’ in één pakket.’

Een grote concurrent is de Noorse mastodont Kongsberg. ‘Maar die is duur’, zegt Ruyts, ‘en vaak militair bezig. Een van onze troeven is dat we putten uit eigen ervaring. Ons tienkoppige team bestaat uit loodsen, kapiteins en officieren, aangevuld met ingenieurs. We zijn geen klassiek techbedrijf dat zegt: toon ons uw probleem, we lossen dat even met software op. We zijn een bedrijf van officieren voor officieren.’

Volgens Ruyts kan Galene ook kapiteins helpen obstakels - losgeslagen containers of boeien - sneller te detecteren, aanvaringen met andere schepen te vermijden en schepen veiliger en sneller te laten aanmeren. Wat dan weer kostenbesparingen oplevert. ‘Onze technologie kan de doorlooptijd van schepen in de havens versnellen en het brandstofverbruik met een vijfde verminderen. Dat leidt tot een CO₂-vermindering van bijna 25 procent.’ Ruyts schat de totale kostenbesparing voor een groot schip op 180.000 euro per jaar.