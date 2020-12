Ook PostNL worstelt met pakjesdrukte

Het Nederlandse postbedrijf PostNL haalt 5 procent van de pakjes die webwinkels aanbieden niet meer op.

Niet alleen Bpost moet knokken om alle pakjes op tijd geleverd te krijgen, ook het Nederlandse PostNL krijgt niet alles gebolwerkt. Door de combinatie van de feestdrukte en meer online aankopen haalt het bedrijf een deel van de pakjes die webwinkels aanbieden niet meer op.

'Het gaat in de hele Benelux om 5 procent van de pakjes', zegt woordvoerster Lies Florentie. Aparte Belgische cijfers zijn er niet, maar die zouden vergelijkbaar zijn. 'De webwinkels beslissen zelf welke pakjes prioriteit krijgen en we dus het eerst meenemen.'

Dit jaar is elke dag een piekdag. We bezorgen meer dan 1,5 miljoen pakjes per dag. Lies Florentie woordvoerster PostNL

Dit jaar is het enorm druk, erkent Florentie. 'Deze periode is altijd al de drukste van het jaar, maar in andere jaren heb je enkele piekdagen. Dit jaar is elke dag een piekdag. We bezorgen meer dan 1,5 miljoen pakjes per dag.'

Soigneren

Zodra een pakje in het PostNL-netwerk is aangekomen, belooft het bedrijf dat het de volgende dag geleverd wordt. Een minderheid van de klanten moet nu wat langer op zijn bestelling wachten.

'Maar we kunnen het aan', zegt Florentie. 'Het zet veel druk op onze organisatie en bezorgers, dus moeten we verzekeren dat iedereen blijft volhouden. We proberen onze medewerkers zo goed mogelijk te soigneren, bijvoorbeeld door ze na hun shift op frieten of pannenkoeken te trakteren.'