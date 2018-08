Oost-Vlaamse transporteur lokt truckers met bedrijfswagen

In de strijd om schaarse vrachtwagenchauffeurs pakt de Oost-Vlaamse transport-kmo Xwift uit met een even originele als controversiële beloning: een bedrijfswagen voor die truckers die zuiniger en veiliger rijden, en zo besparen op kosten en ongevallenleed.

De transporteur uit Kruishoutem, gespecialiseerd in het snel en flexibel vervoeren van vrachten tot 25 ton over heel Europa, groeit als kool. Waar het tien jaar geleden nog een omzet had van 6 miljoen ging die vorig jaar 12 miljoen en dit jaar naar 16,5 miljoen euro. Het aantal medewerkers groeide tot 175. Binnen vijf jaar wil oprichter Pieter Denys dat nog eens verdubbelen.

'Klanten vinden we in de huidige economische hoogconjunctuur té goed’, lacht hij. ‘De enige rem om onze groei is het vinden en houden van chauffeurs.’ Daar heeft Denys nu een heel aparte oplossing voor uitgedokterd: hij gaat zijn truckers verleiden met een bedrijfswagen. Die krijgen ze niet meteen en ook niet zomaar, maar is gekoppeld aan ingenieus puntensysteem dat weergeeft hoe veilig en zuinig ze rijden.

Gegeerd

‘Chauffeurs weten zich gegeerd’, merkt Denys elke dag weer. ‘Het is niet alleen moeilijk om de bijkomende jobs in te vullen, maar ook om mensen te houden. Concreet: in 2017 zag Denys ongeveer 45 chauffeurs vertrekken, waarvan een derde op eigen initiatief. Om de groei aan te kunnen heeft hij daarbovenop nog eens 35 extra chauffeurs nodig. ‘Tachtig chauffeurs vind je niet zomaar, zeker niet als je, zoals bij ons, Nederlandstaligen zoekt in voltijdse loondienst.’

Dus moet Xwift zich onderscheiden van de concurrerende werkgevers. ‘Ik probeer in de eerste plaats een warme werkgever te zijn’, klinkt het aanvankelijk wat wollig. Denys heeft in zijn beginjaren aan de lijve ondervonden hoe chauffeurs vaak behandeld worden door, bijvoorbeeld, magazijniers.

‘Ik probeer onze mensen daar bij te staan. Ook de balans privé-werk is niet altijd eenvoudig. Daarom heb ik op de personeelsdienst twee mensen die voltijds trajectcoach zijn, een aanspreekpunt bij sociale of zelfs psychologische problemen, ook in de gezinssituatie. Chauffeurs kunnen ook doorstromen naar routeplanner of directeurs. Onze logistieke directeur en onze vlootverantwoordelijke hebben jaren op de baan geweest als trucker.’

Uren kloppen

Maar daarmee kom je er niet. De bouw beloont chauffeurs van bijvoorbeeld betonwagens iets beter dan de reguliere transportsector. ‘Wij betalen 11 euro bruto, plus een onkostenvergoeding. Afhankelijk van hoeveel uren je klopt – dat kan gaan tot 15 uur per dag en 200 per maand – verdien je dan tussen 1700 euro en 3000 euro netto per maand. Dat laatste bedrag bereik je bijvoorbeeld door ritten te doen met overnachting onderweg – daar betalen we 37 euro per nacht extra voor.’

Denys probeert de concurrentie te counteren door zijn chauffeurs toe te laten hun vrachtwagen mee naar huis te nemen. ‘Zo kunnen ze rechtstreeks naar onze klanten rijden en worden ze betaald vanaf het eerste uur dat ze in hun vrachtwagen zitten. Puur financieel biedt hij ook maaltijdcheques, een kwartaalbonus van vier keer 125 euro en een jaarbonus van 300 euro.'

Software

Maar om chauffeurs ook individueel te kunnen belonen voegt hij daar nu een heel eigen systeem aan toe. ‘Ik wil chauffeurs na twee jaar de mogelijkheid geven om een bedrijfswagen te verwerven. Niet zomaar. Een jaar hebben we gewerkt aan een puntensysteem en een softwarepakket, dat behalve ervaring en onderhoud van de vrachtwagen ook ecologisch rijgedrag beloond. Het is bewezen dat ook dit leidt tot minder ongevallen, en dus tot minder stilstand van onze voertuigen en meer tevreden klanten.’

Concreet wordt het rijgedrag gemeten door een module in de vrachtwagen: het stationair draaien (heel verleidelijk om bijvoorbeeld de airco aan te laten), de remdruk (die een beeld geeft van hoe sterk een chauffeur anticipeert op verkeerslichten en voorliggers) en het snel genoeg schakelen. Alle drie de parameters hebben een grote invloed op hoe veilig en zuinig een chauffeur rijdt. ‘Wist je dat een grote vrachtwagen tot 80 liter per minuut verbruikt bij het optrekken van 0 naar 30 km per uur? Voor elk optrekmanoevre betekent dat een verbruik van 2 liter.’

30 procent minder ongevallen en 9 procent brandstofbesparing binnen het jaar is de doelsteling. De kosten die zijn chauffeurs zo uitsparen wil Denys integraal besteden aan het beloningssysteem met bedrijfswagens. Hoe meer punten een chauffeur haalt, hoe groter ook de bedrijfswagen kan worden, van een Volkswagen Polo over een Golf tot een Passat.

Milieu-onvriendelijk

Toch klinkt het wat cynisch dat een chauffeur die ecologisch rijdt, wordt beloond met een bedrijfswagen, die toch onder vuur ligt omwille van zijn milieu-onvriendelijk imago? Denys geeft toe dat het niet ideaal is. ‘Maar ik zie weinig alternatieven om mensen individueel en fiscaal vriendelijk te belonen.'