Opvolger Van Avermaet wacht dringende posttransformatie

De ontslagen CEO Jean-Paul Van Avermaet laat Bpost in een complete crisis achter. Zijn opvolger moet het Belgische postbedrijf in sneltempo klaarstomen voor een aartsmoeilijke toekomst.

Terwijl spelers als PostNL in de coronacrisis omhoogschoten op de beurs, bleef het aandeel Bpost min of meer stabiel. Van Avermaet presteerde op dat gebied beter dan zijn voorganger Koen Van Gerven. Die zag de beurskoers van Bpost onder zijn bewind halveren. Door de tegenvallende prestaties van de overgenomen Amerikaanse firma Radial en de instorting van de brievenpost verloor het bedrijf in 2018 in enkele weken enkele miljarden euro's aan beurswaarde.