Overslag Antwerpse haven daalt met bijna 5 procent

De goederenoverslag in de Antwerpse haven is in de eerste jaarhelft met 4,9 procent gedaald als gevolg van de coronacrisis. In het derde kwartaal ziet het havenbestuur tekenen van herstel.

De Antwerpse haven kende een sterk eerste kwartaal, maar in het tweede kwartaal gooide de coronacrisis roet in het eten. Alle goederenstromen zagen een terugval, behalve de containers. Die zijn in tonnage goed voor ongeveer de helft van de totale goederenoverslag.

In het eerste kwartaal steeg de containeroverslag nog fors, maar vanaf april nam het aantal geschrapte afvaarten van containerschepen naar de haven toe. Dat resulteerde uiteindelijk nog in een lichte stijging van die containertrafiek met 0,4 procent (in TEU of aantal 20 voetcontainers) ten opzichte van 2019, een absoluut recordjaar.

Hoewel de haven 100 procent operationeel bleef tijdens de coronalockdown, zag de Antwerpse haven veel minder schepen aanlopen. Dat werd maar gedeeltelijk gecompenseerd door meer vracht per schip.

De overslag van farmaproducten, e-commerceartikelen en gezonde etenswaren steeg, maar de conventionele breakbulk (ijzer en staal, projectlading...) kreeg in de eerste jaarhelft een klap van 29 procent. Dat had ook te maken met de handelsperikelen die sinds midden vorig jaar woeden, aldus het havenbestuur. De overslag van ijzer en staal daalde zelfs met een derde.

Antwerpen werd ook geconfronteerd met minder uitvoer van nieuwe Europese wagens, minder aanvoer van nieuwe Aziatische auto's en een stilstand in de tweedehandsmarkt . De totale roro-overslag daalde daardoor met 22 procent.

De overslag van kolen kwam in het tweede kwartaal volledig tot stilstand door een daling van de vraag naar grondstoffen in de staalsector en het groeiende aanbod aan groene energie. De overslag van meststoffen kon zich handhaven, maar de totale overslag van droge bulk viel toch met 13 procent terug.

De overslag van vloeibaar massagoed daalde met 7,5 procent. Dat was niet alleen het gevolg van de coronacrisis, maar ook van de forse daling van de olieprijs. Daardoor werd veel olie tijdelijk opgeslagen. In mei en juni trok de doorvoer van brandstoffen opnieuw aan. De overslag van chemicaliën daalde dan weer met 9 procent door de verminderde vraag van de automobielsector.

De afgelopen zes maanden liepen net geen 6.800 schepen de haven aan, dat is 5,6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Voor het derde kwartaal verwacht het Antwerpse havenbestuur dat nog afvaarten geschrapt worden, maar tegelijk ziet het de eerste tekenen van herstel en vangt het positieve signalen op over het aantrekken van de Europese economie.