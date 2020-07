Overslag in haven van Rotterdam zakt fors

De goederenoverslag in de haven van Rotterdam daalde sterk in het eerste semester. Sterker dan in Antwerpen. 'Maar het is minder erg dan gevreesd', zegt het Rotterdamse havenbestuur.

De overslag in de Rotterdamse haven is in de eerste helft van het jaar met meer dan 9 procent gedaald, naar 218,9 miljoen ton. De reden: de coronacrisis.

Vooral kolen, ertsen en diverse olieproducten werden minder overgeslagen omdat de industrie door de pandemie deels tot stilstand kwam. De staalfabrieken werkten aan een veel lager productieritme en de vraag naar staal is door de stilstand in de autosector en de bouw sinds maart fors gedaald.

De lage gasprijs leidde ertoe dat meer gas en minder kolen werden gebruikt. De afhandeling van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en biomassa steeg.

De overslag van 'nat massagoed' - minerale olieproducten, ruwe olie en lng - daalde met 10 miljoen ton naar net geen 100 miljoen ton. De overslag van ruwe olie daalde door de uitval van de vraag.

Nat massagoed is van oudsher in volume heel belangrijk voor Rotterdam en is nog altijd goed voor de helft van de totale overslag.

219 miljoen ton De overslag in de Rotterdamse haven daalde in het eerste semester met 9,1 procent.

Containers

De containeroverslag - de groeisector bij uitstek - daalde met 3,3 procent. Dat komt overeen met 2,5 miljoen ton minder lading. In aantal twintigvoetcontainers of TEU was er zelfs een daling van 7 procent.

Rederijen hebben in mei en juni tot 20 procent van hun aanlopen geschrapt. In het eerste kwartaal was al sprake van een daling van de overslagvolumes met bijna 10 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Toen waarschuwde het Rotterdams Havenbedrijf dat de overslag in heel 2020 mogelijk tot 20 procent kon terugvallen. De nieuwe cijfers liggen beduidend lager. Volgens het havenbestuur pakten de overslagvolumes 'minder ongunstig uit dan eerder werd gevreesd'.

Antwerpen

Rotterdam deed het op containervlak veel slechter dan Antwerpen, dat in de eerste jaarhelft zijn containeroverslag in TEU nog lichtjes zag stijgen, met 0,4 procent ten opzichte van vorig jaar. De totale goederenoverslag in Antwerpen daalde in de eerste jaarhelft met 4,9 procent.

Ondanks de ontwrichtende impact van de pandemie bleef de Rotterdamse haven, net als Antwerpen, 100 procent operationeel.

Het Rotterdamse havenbestuur verwacht dat de economie zich in de rest van het jaar voorzichtig herstelt en voorziet geen verdere daling van de overslagvolumes. Maar een volledig herstel is dit jaar niet aan de orde. Topman Allard Castelein verwacht dat de totale overslag dit jaar duidelijk lager zal uitkomen dan vorig jaar.

'Er heerst grote onzekerheid over de duur van de recessie en het moment waarop het herstel weer inzet. Dat herstel is sterk afhankelijk van een eventuele tweede golf virusbesmettingen.' Ook de vraag of de EU en het VK er de komende maanden in slagen een handelsakkoord te sluiten na de brexit speelt volgens Castelein een belangrijke rol.

Het Rotterdams Havenbedrijf blijft ondanks de dalende trafiekcijfers financieel gezond. De omzet bleef gelijk op 360 miljoen euro, het bedrijfsresultaat daalde met net geen 5 procent naar 128 miljoen euro.