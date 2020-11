Pakje afhalen in een Decathlon-winkel? 2,5 euro

De sportketen Decathlon vraagt 2,5 euro aan klanten die hun bestelling in de winkel afhalen. Die opmerkelijke strategie toont de moeilijke positie van grote warenhuizen tijdens de lockdown.

Wie vandaag online een pakje bestelt bij de sportwinkelketen Decathlon, kan kiezen tussen thuislevering, afhaling in een postpunt of afhaling in een Decathlon-winkel. Bij elke optie moet u minstens 2,5 euro betalen.

Die strategie is opmerkelijk nu veel Belgen gewend zijn aan gratis thuisleveringen, eventueel vanaf een bepaald aankoopbedrag. Ook Decathlon hanteerde voor de coronacrisis goedkopere tarieven. Een afhaling in de winkel was gratis, blijkt uit vroegere websitebeelden. Voor een afhaling in een postpunt of bij een thuislevering rekende het Franse bedrijf enkel geld aan voor bestellingen onder 29 euro.

Enige tijd geleden heeft Decathlon die tarieven verhoogd. 'Het afhalen van pakketten in de winkel als die gesloten is, is een heel moeilijke opdracht. Zolang de lockdown duurt, zijn we genoodzaakt onze leveringskosten aan te passen', schrijft het bedrijf op zijn website.

De warenhuizen met grote winkeloppervlakten staan vandaag in een zwakke positie tegenover de e-commercereuzen zoals Bol.com of Zalando, stelt Roel Gevaers, professor en e-commerce-expert aan de UAntwerpen. Bedrijven als Decathlon of IKEA halen hun winst uit de extra producten die klanten tijdens een winkelbezoek in hun kar droppen. 'Zalando focust op online verkoop en verrekent de gratis levering in de prijs van een product', zegt Gevaers. 'Bij Decathlon of IKEA is dat niet het geval en moet bijbetaald worden. Zij hebben een model waarbij ze mensen naar de winkels willen lokken en online shoppen deels ontraden. Het is in die hoek dat tijdens de lockdown de klappen vallen.'

De forse omschakeling naar online verkoop plaatst Decathlon, dat niet wilde reageren, voor enorme uitdagingen. Tijdens de lockdown schakelt het Franse bedrijf bedienden in om producten uit de rekken van winkels en magazijnen te hale. Al langer zijn er sociale spanningen, wat in juni tot stakingen in het distributiecentrum van Willebroek leidde.