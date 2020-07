Pakjesbezorger DPD maakt coronasprong

De Franse pakjesbezorger DPD investeert de volgende drie jaar 60 miljoen euro in nieuwe depots en een volledig geautomatiseerd sorteercentrum. Dat moet 500 extra jobs opleveren.

De coronacrisis heeft in ons land gezorgd voor een explosie van de e-commerce. Je kon het zo gek niet bedenken of mensen bestelden het online: van reusachtige trampolines, zware barbecues tot grote pakketten dierenvoeding. De stijging was zo groot dat bijna alle pakjesbezorgers geconfronteerd werden met leveringsproblemen. Bpost introduceerde op een bepaald moment zelfs een crisistoeslag om de pieken op te vangen.

Ook concurrent DPD, een onderdeel van de Franse posterijen, zag zijn volumes tijdens de lockdownperiode met 50 procent stijgen, vooral in de zogenaamde BtoC-markt, levering van bedrijven aan particulieren. Die nam met 80 procent toe. Vanaf juni en juli ging het iets minder hard. 'Maar ook nu zitten we nog 30 procent hoger dan in dezelfde periode', zegt directeur marketing en sales van DPD Belux Frank Jahn. 'En onze grote klanten geven aan dat e-commerce een blijver wordt en de Belgische consument de e-commerce sprong heeft gemaakt.'

60 miljoen euro Pakjesvervoerder DPD investeert de volgende drie jaar 60 miljoen in nieuwe depots en een volledig automatisch sorteercentrum

Klanten wil de directie niet noemen, maar producten die het tijdens en ook na de lockdown goed doen, zijn speelgoed, koffie, droge voeding, dierenvoeding, sportkledij en online apotheekproducten.

DPD besliste daarom om zijn investeringsplannen te versnellen en de volgende drie jaar 60 miljoen euro te investeren in extra verwerkingscapaciteit. Het gros - 50 miljoen - gaat naar de bouw van een volledig geautomatiseerde sorteercentrum 'ergens boven Brussel'. De locatie wordt pas bekendgemaakt als de bouwvergunning rond is.

De overige 10 miljoen gaat naar de uitrusting met semigeautomatiseerde sorteermachines van drie bijkomende (gehuurde) depots: in Sint-Niklaas, Asse-Zellik en Lummen. De opening is voorzien in september en oktober. In Puurs wordt voor twee jaar een bijkomend depot gehuurd om de DPD-vestiging in Mechelen te ontlasten. Dat brengt het totale aantal DPD-depots in Belux op tien. Voor die extra vestigingen worden 200 extra mensen gezocht, hoofdzakelijk laaggeschoolden. Dat brengt het aantal werknemers van DPD in ons land op 700.

Verwacht wordt dat ook het aantal chauffeurs bij de onderaannemers die pakjes van en naar de depots brengen - dat zijn ongeveer 110 transportbedrijven - stijgt van 600 naar 900.

'De nieuwe volledig geautomatiseerde hub boven Brussel moet midden 2022 klaar zijn', zegt Silvio Mestdagh, CEO van DPD Belux. 'Die hub zal onze onze sorteercapaciteit verviervoudigen van een 80.000 à 100.000 pakjes per dag nu, naar 350 à 400.000.'

Mestdagh geeft toe dat de winstgevendheid tijdens de lockdown onder druk kwam omdat veel geïnvesteerd moest worden in veiligheid, en trucks slechts door één persoon in plaats van twee of drie konden worden gelost. Dat zorgde voor efficiëntie- en snelheidsverlies. 'Maar dankzij beter management en beter kostenbeheer zijn we opnieuw efficiënter gaan werken. Operationeel maken we winst, in absolute cijfers stijgen we, in marges niet. We zijn volumegedreven.'

We denken dat er in het najaar een tsunami van pakjes op ons afkomt. Frank Jahn Marketingdirecteur DPD Belux

Marktaandelen wil Mestdagh niet vrijgeven, maar DPD neemt in ons land de vierde of vijfde plaats in voor pakjesvervoer over de weg, na de grote spelers Bpost en PostNL. Op Europees vlak is DPD naar eigen zeggen nummer één.

Of het niet vreest voor een prijzenoorlog? Jahn: 'Het aanbod zal de capaciteit overstijgen. We denken dat er in het najaar een tsunami van pakjes op ons afkomt. Er zal genoeg zijn voor iedereen. Daarom willen we in september en oktober klaar zijn met onze extra depots.'