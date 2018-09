Politieke heibel over snelwegparking Westkerke

De snelwegparking van Westkerke is gesloten door werken en zou maandag weer opengaan. Maar de Oudenburgse burgemeester Peter Velle (CD&V) ziet dat niet zitten . 'De situatie op het terrein laat dat niet toe', verklaarde hij in het radioprogramma 'De ochtend' (VRT).

Het plan was dat de parking van Westkerke 's nachts open zou blijven en dat vrachtwagens er de nacht veilig zouden kunnen doorbrengen. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) werd de parking beveiligd met extra hekken en permanente bewaking. Dat alles moet garanderen dat transmigranten zich niet stiekem in de vrachtwagens verstoppen om zo het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

Weyts is ontevreden en dreigt met juridische stappen als Velle de parking niet meteen heropent. Volgens Weyts wil Velle 'een project dat volledig conform de afspraken is uitgevoerd bij voorbaat geen kansen geven'. Hij spreekt van politieke spelletjes . 'Blijkbaar is men kort voor de gemeenteraadsverkiezingen op zoek naar een verkiezingsthema.'

Jambon

De socialistische vakbond BTB vindt dat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) orde op zaken moet stellen want er is nood aan 'veilige parkings voor chauffeurs, overdag en 's nachts'. De BTB-secretaris John Reynaert spoort Jambon aan tot actie: 'Je moet eieren leggen, niet kakelen.'

Jabbeke

De parking in Westkerke is cruciaal om truckers die op weg zijn van en naar de Franse grens 's nachts te laten slapen. De andere nabijgelegen parking, die van Jabbeke, wordt eind september 's nachts afgesloten, besliste de CD&V-burgemeester Daniël Vanhessche. Daar vond eind vorige maand een schietincident tussen transmigranten plaats.

Vorige week werd de snelwegparking langs de E40 in Wetteren voor drie maanden gesloten nadat er een dode was gevallen bij een vechtpartij tussen transmigranten. Ook de burgemeester van Dilbeek luidde intussen de alarmbel over de parking in Groot-Bijgaarden.