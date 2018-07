PostNL mag tarieven in Nederland met 14 procent optrekken

Als de CEO van PostNL Herna Verhagen het wil, mag ze de postzegels in Nederland het komende jaar 14,2 procent duurder maken. ‘Hoe minder post verstuurd wordt, des te hoger mogen de tarieven zijn’, is de eenvoudige verklaring van de toezichthouder ACM voor de beslissing.

Vorig jaar werden in Nederland 15,5 procent minder brieven verstuurd dan in 2016. Daardoor mag de prijs van een postzegel voor binnenlandse post in Nederland stijgen van 0,83 naar 0,95 euro per stuk.