PostNL vervoert kwart meer pakjes

PostNL-medewerkers in het postsorteercentrum in Tilburg. In 2021 komt er een nieuw depot in België.

PostNL presteerde in het tweede kwartaal veel beter dan verwacht. Met dank aan de vraag naar pakjes in coronatijd.

Eén dag voor Bpost , publiceert PostNL beter dan verwachte kwartaalresultaten met dank aan de boost in pakjesleveringen als gevolg van de lockdowns. PostNL realiseerde in het tweede kwartaal een bedrijfswinst (ebit) van 54 miljoen euro, tegenover 39 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2019. De volumegroei in pakjes lag in het tweede kwartaal op 24,8 procent. De pakjesdivisie droeg voor 60 miljoen euro ebit bij, dubbel zoveel als vorig jaar.

Meer wenskaarten

Het briefvolume stortte daarentegen met 16,2 procent in, in het tweede kwartaal, vooral door het stopzetten van commerciële acties door bedrijven. PostNL zag wel het aantal wenskaarten toenemen in het begin van de pandemie, maar het effect daarvan was onvoldoende om de stopzetting van mailings te compenseren.

Willebroek

Op 17 juni liet PostNL al weten dat de ebit over 2020 'sterk' boven de vorige prognose van 110 à 130 miljoen euro zal liggen. Dat wordt nu herhaald zonder verder te specifiëren. Wel laat PostNL zich positiever uit over de vrije kasstroom over 2020. Op 17 juni lag de prognose op 'beter dan -215 à -185 miljoen euro'. Dat wordt nu een 'sterke verbetering tegenover -215 à -185 miljoen euro.' Het feit dat PostNL dit jaar een negatieve vrije kasstroom kent, heeft alles te maken met een betaling van 205 miljoen euro eind dit jaar aan Pensioenfonds PostNL.

Covid-19 heeft het gedrag van consumenten veranderd. We hebben hierdoor onze capaciteit voor pakjesvervoer met 40 procent opgetrokken. Herna Verhagen CEO PostNL

In een reactie op de boomende vraag naar pakjes, trekt PostNL de capaciteit met 40 procent op, benadrukt CEO Herna Verhagen. De groep vermeldt in het persbericht ook de bouw van een nieuw depot in België in 2021. Zoals eerder aangekondigd, komt die in Willebroek.

Bpost

Europese postbedrijven hebben de gewoonte in dezelfde week inkijk te geven in de resultaten. Woensdag is het de beurt aan Deutsche Post, vrijdag aan Oesterreichische Post en dinsdagavond is het uitkijken naar Bpost. Analisten rekenen gemiddeld op 910 miljoen omzet, een daling van 3 procent tegenover de 935,7 miljoen in het tweede kwartaal van 2019. De bedrijfswinst zou bijna twee derde lager tuimelen, van 107,5 naar 37 miljoen euro.