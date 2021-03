Postpersoneel eist excuses van Bpost

Uit onvrede met het 'gerommel' aan de top bij het postbedrijf Bpost hebben de vakbonden het sociaal overleg begin deze maand verlaten. Ze eisen excuses voor alle personeelsleden.

De zondagavond ontslagen Bpost-topman Jean-Paul Van Avermaet werkte zich niet alleen uit de gratie bij zijn raad van bestuur. Ook de vakbonden zegden de CEO begin deze maand de wacht aan. Op 4 maart staakten ze het sociaal overleg.

'We hebben het overleg stopgezet omdat we ons afvroegen welke spelletjes hier werden gespeeld. Bpost moet goed en transparant worden bestuurd en aan de toekomst werken. Dat was de voorbije weken niet het geval', zegt ACOD-vakbondsman Jean-Pierre Nyns. 'Het gaat over het functioneren van de raad van bestuur, de onderlinge verhoudingen en het gerommel aan de top van de directie.'

Het personeel werd beledigd ondanks de geleverde inspanningen.

Gekwetst en woedend

ACOD, ACV en VSOA noemen de gebeurtenissen van de voorbije week in een open brief 'een aanslag op het dagelijks engagement van het personeel'. Nyns merkt op dat Bpost in sneltreinvaart transformeert naar een pakjesbedrijf. 'Dat wordt door onze keel geramd sinds de pandemie. We maken het waar, maar het is alle hens aan dek en iedereen moet het beste van zichzelf geven. Ook de top.'

De bonden eisen excuses voor alle personeelsleden. 'Ze werden beledigd ondanks de geleverde inspanningen. Het is hun toekomst die op het spel staat.' Als die eis zonder gevolg blijft, komen de bonden niet opnieuw aan de onderhandelingstafel. 'Het is dringend tijd om respect en eerbied te herstellen naar die die Bpost gemaakt hebben tot wat het vandaag is. Het postpersoneel is gekwetst en woedend.'