Postveterane gidst PostNL door coronacrisis...

PostNL doorstaat de coronacrisis goed. In het tweede kwartaal bezorgde het Nederlandse postbedrijf een kwart meer pakjes dan in dezelfde periode vorig jaar. Een nieuwe pluim op de hoed van CEO Herna Verhagen.

‘Hoewel de onzekerheid rond de wereldwijde impact van de pandemie lijkt toe te nemen, vertrouwen we erop een zeer solide prestatie voor heel 2020 neer te zetten’, klonk het maandag zelfverzekerd bij Herna Verhagen, de CEO van PostNL. Het Nederlandse postbedrijf, dat traditioneel anderhalve dag vroeger dan Bpost met resultaten komt, pakte uit met positieve cijfers (zie inzet). In het tweede kwartaal groeide het aantal bezorgde pakjes met een kwart, waardoor de winst met bijna 40 procent toenam.

De Nederlandse topvrouw loodst haar bedrijf zonder veel moeite door een van de grootste economische crisissen ooit, lijkt het. Maar Herna - kort voor Hendrica - Verhagen stond al voor hetere vuren in de 27 jaar dat ze in het postvak zit. Ze begon in 1993, pas afgestudeerd als jurist, als verkoopdirecteur bij PTT, de voorloper van PostNL. In 2007 werd ze personeelsdirecteur bij TNT, de pakjesdivisie die in 2011 werd afgesplitst. In 2012 werd ze gevraagd als CEO van PostNL, als eerste vrouw in de geschiedenis van de Nederlandse beursindex AEX.

Verhagen kwam aan het hoofd van PostNL op het moment dat het bedrijf een grote reorganisatie moest doorvoeren. Het was verlieslatend en wou 2.800 postbodes ontslaan en vervangen door goedkopere deeltijdse werkkrachten. De werknemers waren kwaad, de klanten ontevreden en de financiële vooruitzichten benard.

Ze schrapte de reorganisatieplannen en koos voor de empathische aanpak. Op het hoofdkantoor in Den Haag ruilde Verhagen, het oudste kind uit een katholiek nest, haar kantoor voor een bureautje tussen het personeel. Ze liet haar 56.000 werknemers weten dat ze openstond voor dialoog per e-mail en kwam zelf een kijkje nemen aan de sorteermachines. Met die tactiek beperkte ze het aantal gedwongen ontslagen tot 650. Naar verluidt krijgt ze nog steeds wekelijks 200 à 300 e-mails van werknemers en behield ze de gewoonte eens in de drie weken een dag mee te lopen met een postbode of pakjesbezorger.

Mislukte overname

Het grootste struikelblok voor de CEO was wellicht de mislukte overname door Bpost, die in 2016 na ettelijke pogingen in het water viel door politiek verzet. Concurrenten zagen hun kans schoon om haar toen het hof te maken. Ze kreeg voorstellen om baas te worden van de luchthaven van Schiphol en uit politieke hoek werd aan haar mouw getrokken met een ministerpost in de aanbieding. Maar ook het PostNL-bestuur wou de onvermoeibare Verhagen - gedisciplineerd loopt ze vijf keer per week voor dag en dauw een rondje door Rotterdam - aan boord houden. Dat lukte met verse overnameplannen: het Nederlandse postbedrijfje Sandd. Die fusie van oktober 2019 betekende een hernieuwd postmonopolie in Nederland. PostNL controleert er nu 93 procent van de markt.

Het beeld van de menselijke CEO is niet geheel zonder kreuken. Op 30 juni vierde Verhagen haar 54ste verjaardag. Behalve een taart kreeg de Nederlandse ook postkaartjes van haar personeel. Alleen bevatten die geen felicitaties, maar hogere looneisen. Tijdens de lockdown bleek de functie van de postbodes cruciaal - net als het zorgpersoneel kregen ook zij regelmatig applaus. 'Van waardering alleen kan je niet leven. Het applaus moet omgezet worden in een fatsoenlijk en leefbaar loon', klonk het.