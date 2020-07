'Rijkste man ter wereld was nooit zo rijk'

De rijkste man ter wereld, Amazon-opperhoofd Jeff Bezos, had nog nooit zoveel geld. Zijn vermogen is toegenomen tot het recordbedrag van 172,3 miljard dollar (153 miljard euro). Dat blijkt uit de 'Billionaires Index' van het persagentschap Bloomberg.

Het vorige record dateert van september 2018, toen diezelfde Bezos een geschat vermogen had van 167,7 miljard dollar. Maar nadien volgde de scheiding van zijn toenmalige vrouw MacKenzie. Zij kwamen vorig jaar een schikking ter waarde van 38 miljard dollar overeen, waarbij Bezos' ex een kwart van zijn aandelen in Amazon kreeg. Met een vermogen van 57,2 miljard dollar bezet MacKenzie de dertiende plaats in de 'Billionaires Index'.