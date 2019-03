Ruim 100 banen weg bij Pasec in Malle

De pallettenproducent Pasec uit Malle gaat bijna helemaal dicht.

Pasec, een producent en hersteller van houten palletten en verpakkingen voor de industrie, farmacie, distributie- en transportsector, wil zijn activiteiten afslanken. Het bedrijf stelt momenteel 137 medewerkers tewerk in het Kempense Malle. Van hen zouden 30 personen hun job kunnen behouden. Er gaan dus 107 jobs verloren. Dat meldt het bedrijf dinsdag in een persbericht.

De aanhoudende druk op de winstmarges van het bedrijf, in combinatie met de toenemende concurrentie, maken het voor het bedrijf steeds moeilijker om te overleven in een uiterst competitieve markt, klinkt het. Niochtans is Pasec volgens zijn website met een jaarlijkse productie van 3 miljoen palletten, dozen en kratten de grootste producent van houten palletten en ladingdragers in de Benelux.

Pasec werd opgericht in 1956 en is een onderdeel van de Nederlandse Faber Halbertsma Group. Het bedrijf beschikt in Malle nog over een dochteronderneming, Packaging Partners, gespecialiseerd in het zeewaardig verpakken van industriële goederen. Dit bedrijf valt buiten de voorgenomen afslanking.