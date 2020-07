Sarens-kranen staan weer als een huis

Big Carl, de grootste kraan ter wereld, voerde in 2019 zijn eerste opdracht uit bij de bouw van de Britse kerncentrale Hinkley Point C.

Het Vlaamse Sarens, een van ‘s werelds grootste kranenbedrijven dat al enkele jaren door zwaar weer gaat, boekte vorig jaar plots de grootste winst uit zijn bestaan. De omzet van het familiebedrijf steeg met 12 procent, de brutobedrijfswinst met 30 procent. Eindelijk kan het investeringsfonds Waterland dromen van een exit.

Het was al even geleden dat er nog eens goed nieuws kwam uit Wolvertem, de thuisbasis van het bedrijf bekend van de blauwe kranen langs de A12. Al enkele jaren kampte het familiebedrijf, dat in 67 landen opereert met bijna 5.000 werknemers en voor meer dan een miljard euro aan kranen en transportplatformen, met tegenvallende cijfers. Terwijl Sarens tussen 2003 en 2014 een groeispurt neerzette van 100 miljoen naar 638 miljoen euro omzet, viel die in 2016 terug tot 553 miljoen euro. De slabakkende mijnbouw en de olie- en gassector deden de brutobedrijfswinst (ebitda) krimpen.

Maar vorig jaar schoot de omzet plots 12 procent de hoogte in naar 663 miljoen euro. Volgens CEO Wim Sarens is dat het gevolg van de stijgende verhuur van kranen, naast het projectwerk, die nu 60 procent uitmaakt van de inkomsten. 'Vooral in Mexico, de VS en Canada draaide die business op volle toeren. Daarnaast werpt de diversificatie van de activiteiten naar onder meer het plaatsen van windmolens - op land en op zee - vruchten af.'

Ook de hijs- en transportactiviteiten voor het megaproject TengizChevroil in Kazachstan kwamen op kruissnelheid. Dat consortium van de Amerikaanse oliereuzen Chevron en ExxonMobil, het Russische Lukoil en de Kazachse overheid exploiteert Tengiz, een van de grootste olie- en gasvelden ter wereld. Vier jaar geleden tekende het familiebedrijf een contract voor de levering van zwaar materieel voor de bouw van nieuwe installaties op het Tengiz-olieveld. Dat was goed voor 500 miljoen euro omzet, gespreid over vijf jaar.

'Big Carl', de grootste kraan ter wereld werd in 2019 in gebruik genomen.

In 2019 nam Sarens ook de grootste kraan ter wereld in gebruik, die het volledig in eigen beheer bouwde. Big Carl, genoemd naar bestuurder en technisch directeur Carl Sarens, is de grootste kraan ter wereld, die tot 5.000 ton kan heffen en 36 miljoen euro kostte. Ze werd voor het eerst ingezet bij de bouw van de Britse kerncentrale Hinkley Point C, een ander megaproject dat bijdroeg tot de gunstige cijfers.

De stijgende omzet is het gevolg van een groeiende verhuur van kranen in Noord-Amerika en Mexico. Wim Sarens CEO Sarens

Tegenover de fors hogere inkomsten stonden gelijkblijvende operationele kosten, rond 622 miljoen euro. Daardoor klom de ebitda met 30 procent naar 166 miljoen euro. Dat leidde tot een nettowinst van 18,4 miljoen euro, waar dat in 2018 nog een verlies was van 40 miljoen. De stijgende ebitda is vooral belangrijk omdat het kapitaalintensieve bedrijf een nettoschuld torst van 740 miljoen euro. De schuldratio viel terug van meer dan 5 naar 4,5 keer de ebitda.

4,5 schuldgraad Doordat de winst fors steeg, slaagt Sarens erin de schuldratio naar beneden te brengen van meer dan 5 naar 4,5 keer de ebitda.

Ook bij Waterland, de Belgisch-Nederlandse investeringsgroep die in 2011 voor 100 miljoen euro (22%) instapte, ademen ze opgelucht adem. Pas als de winstgevendheid weer op niveau is, wordt Sarens een aantrekkelijke bruid om uit te huwelijken aan een nieuwe partij. Dat moment lijkt nu gekomen. Over een mogelijke uitstap houdt het fonds de lippen op elkaar. Vier jaar geleden verklaarde Wim Sarens al dat het niet logisch zou zijn dat ze zouden uitstappen voor het hele TCO-project ‘up and running’ is, ergens in 2020.