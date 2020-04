Saverys wordt voorzitter Exmar

Nicolas Saverys ruilt zijn CEO-schap bij Exmar voor de voorzittershamer. Francis Mottrie, die al 'deputy-CEO' was, vervangt hem.

Bij de gastankerrederij Exmar komt er een wissel aan de top. Nicolas Saverys, die Exmar na de afsplitsing van CMB uitbouwde tot een gereputeerde gastankerrederij en nog altijd hoofdaandeelhouder is, geeft de operationele fakkel door aan Francis Mottrie. Saverys wordt voorzitter van Exmar als opvolger van Philippe Bodson, die begin april overleed aan de gevolgen van Covid-19.

De aanstelling van Mottrie is geen verrassing. Saverys had Mottrie in januari al aangesteld als 'deputy-CEO' om het 'interne bestuur' van de groep voor zijn rekening te nemen. Tegelijk verving hij financieel directeur Miguel de Potter, zijn schoonzoon, door Patrick De Brabandere, een man van het eerste uur bij Exmar die eerder al financieel directeur van het bedrijf was geweest.

Mottrie stond voordien aan het hoofd van Bexco, een dochter van Exmar die gespecialiseerd is in de productie van synthetische touwen voor de maritieme en industriële toepassingen. Voordien vervulde hij leidinggevende functies in de maritieme sector, onder meer bij CMB, de Zuid-Afrikaanse rederij Safmarine en de Deense groep AP Moller Maersk.

Nieuwe start

Met de switch van Saverys - die jarenlang het reilen en zeilen van Exmar bepaalde - begint de gastankerrederij aan een nieuwe start. Exmar heeft een heel moeilijke periode achter de rug omdat het zijn drijvende gasfabriek Carribbean FLNG - intussen omgedoopt tot Tango FLNG - niet verhuurd kreeg.

De installatie had veel geld gekost - 360 miljoen euro - en het jarenlang uitblijven van een huurcontract drukte zwaar op de financiële gezondheid van het bedrijf. Op een bepaald moment stond Exmar op de rand van de afgrond. Gelukkig kwam daar vorig jaar een einde aan, toen eindelijk een huurder werd gevonden.

Ook Saverys kwam verschillende keren onder vuur omdat hij niet altijd even duidelijk communiceerde over de financiële toestand van zijn bedrijf.

Openhartig

In een interview met de krant vorig jaar sprak Nicolas Saverys heel openhartig over die moeilijke periode. Toen al liet hij uitschijnen dat hij zich niet ten koste van alles zou blijven vastklampen aan zijn functie als CEO. De moeilijkheden hadden sporen achtergelaten. 'We waren bijna dood', verklaarde hij toen. Maar hij voegde er onmiddellijk strijdlustig aan toe dat Exmar opnieuw springlevend is.

Saverys zal als CEO van de rederij altijd worden herinnerd als iemand die de limieten opzocht, een ondernemer pur sang die vol enthousiasme vertelde over innovatie en technologie en met zijn vernuft vaak voor was op zijn tijd. Een durver boordevol ideeën die spijtig genoeg af en toe beloftes deed die hij nadien niet altijd kon waarmaken. Als CEO van een beursgenoteerd bedrijf is hem dat niet altijd in dank afgenomen.