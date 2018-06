Scheepvaartgroep CMB investeert in logistieke start-up

Het jonge logistieke platform Urbantz haalt 3 miljoen euro vers kapitaal op. De Antwerpse rederij CMB is een van de investeerders.

De Frans-Belgische start-up Urbantz, opgericht in 2015, maakt logistieke software voor winkel- en transportbedrijven. Het bedrijf maakt zich sterk dat zijn softwareplatform de afgelegde afstand tussen het magazijn en de consument met 20 procent kan verminderen, wat een vergelijkbare tijdswinst oplevert.

E-commercespelers kunnen hun bestelrondes via Urbantz op elkaar afstemmen en bundelen. De firma-naam verwijst naar de collectieve intelligentie van mieren. Een algoritme tovert de ruwe databestanden met leveradressen om tot een kaart met de ideale routes.

Het gaat om een webtoepassing, waarmee de opdrachtgever in realtime de bestelronde op kaart volgt. De koeriers (bestelwagen, moto of fiets) zijn op het terrein verbonden via een smartphone-app.

De logistieke software wekt ook de belangstelling van CMB, de scheepvaartgroep van de Antwerpse familie Saverys. CMB investeert een half miljoen euro in het logistieke platform en is daarmee een van de grote nieuwe geldschieters in een pas afgesloten kapitaalronde. Urbantz haalde in totaal 3 miljoen euro op bij CMB, het publieke investeringsfonds Sambrinvest en enkele business angels.

Zelfde logica

Volgens Alexander Saverys, de CEO van CMB, gaat het om meer dan een kleine zijsprong. 'Dit is iets belangrijks voor ons. We geloven sterk in het project en zien synergieën met onze eigen business', zegt hij.