Sea-Invest-man wordt havenbaas Oostende

Dirk Declerck wordt de nieuwe topman van de haven van Oostende. Hij volgt Paul Gérard op, die opstapte nadat hij schuldig werd bevonden aan de dood van een jobstudent.

Declerck (49) is ingenieur van opleiding - hij behaalde zijn diploma in Oostende - en haalde nadien aan de KU Leuven een postgraduaat bedrijfskunde en financiewezen. Hij begon zijn carrière als veiligheids- en milieumanager in de maritiem dienstverlenende sector en was dan werkzaam in de chemische industrie en in tankopslag en logistiek, met achtereenvolgens jobs bij Intertek, Packo Inox in Zedelgem, PVS Chemicals in Gent en LBC Tank Terminals in de Antwerpse haven.

Sinds vorig jaar was hij manager bij Sea-Tank Terminal, de groeiende tankopslagdivisie van Sea-Invest, de multinational van de Gentse zakenman Philippe Van de Vyvere. 'Het is met pijn in het hart dat ik bij Sea-Invest vertrek', zegt Declerck, 'maar die opportuniteit bood zich aan en op die manier kom ik terug naar mijn roots.'

'Blue energy port'

Declerck wil Oostende verder uitbreiden als een 'blue energy port', een haven die allerlei diensten aanbiedt aan de windmolenparken buiten de kust van Oostende, een activiteit waar het steeds meer concurrentie krijgt van Vlissingen en Duinkerke.

Toch gelooft Declerck dat Oostende nog voorsprong heeft. 'We kunnen bogen op tien jaar knowhow in die sector. We investeerden 1 miljoen euro in de aankoop van een ponton om het lossen van materiaal op de kade makkelijker te laten verlopen en 3,5 miljoen euro in een gebouw om bedrijven in de offshoresector te huisvesten.'

De Vlaamse overheid bouwt in Oostende ook een maritiem onderzoekscentrum met onder meer een sleeptank en een golfbassin - een investering van 30 miljoen euro - om de haven meer op de 'groene offshorekaart' te zetten.

De focus op windenergie legt Oostende geen windeieren. Het aantal werknemers in die sector groeide vorig jaar in de voorhaven met 30 procent tot net geen 470, op een totaal van 1.200. In de hele havenregio - industrie inbegrepen - werken zowat 4.000 mensen.

Circulaire economie

Declerck gaat ook op zoek naar andere niches voor zijn haven. 'We denken aan circulaire economie of de verdere uitbouw van de chemie in de achterhaven - in het Plassendaleproject - waar nog tientallen hectare vrije concessieruimte is.'

'Voor alle duidelijkheid: ik heb geen politieke kleur' Dirk Declerck Ceo haven van Oostende

Oostende ontvangt ook cruiseschepen, maar veel minder dan de grote concurrent Zeebrugge. 'We zijn beperkt in diepgang, dus ik denk dat we ons moeten concentreren op cruiseschepen tot 200 meter.'

Declerck zal als CEO van de haven moeten samenwerken met Johan Vande Lanotte (sp.a), die voorzitter is van het gemeentelijke Havenbedrijf dat de haven bestuurt. Tegen eind dit jaar moet de haven een nv worden. 'Voor alle duidelijkheid: ik heb geen politieke kleur. Ik ben gekozen via een selectieprocedure.'

Veiligheid

Declerck volgt Paul Gérard op. Die zette vorig jaar na twintig jaar een stap opzij als haven-CEO nadat hij in beroep schuldig was bevonden aan de dood van een jobstudent wegens nalatigheid en gebrekkig veiligheidsbeleid. De student kwam in 2013 om het leven toen een zeeboei in zijn gezicht ontplofte. Ook het Oostende Havenbedrijf werd veroordeeld.

Declerck: 'Ik ben er mij van bewust dat veiligheid een heel belangrijke topic is. Ik werkte voordien in Seveso-bedrijven en als veiligheidsmanager. Veiligheid staat hoog op mijn agenda'.

Havenkneusje

Oostende is al jaren het kneusje van de Vlaamse havens, naast het veel grotere Zeebrugge (vooral overslag van auto's), Gent (industrie) en Antwerpen (containers).

De haven, die vorig jaar 1,4 miljoen ton goederen oversloeg, was decennia bekend om zijn RMT-ferry's tussen Oostende en het Verenigd Koninkrijk. Toen RMT twintig jaar geleden op de klippen liep, heeft Oostende jaren gezocht naar een andere toekomst. Andere ferrydiensten zoals Schiafino, Holyman-Sally, Hoverspeed, TransEuropa, Ferryways en Cobelfret hielden het hoogstens een paar jaren uit.