Shurgard keert megadividend uit in aanloop naar beursgang

Shurgard Europe keert bijna 300 miljoen dollar uit aan zijn twee aandeelhouders. De aanbieder van opslagruimtes plant later dit jaar een beursgang op Euronext Brussel.

De forse dividenduitkering staat vermeld in het kwartaalrapport van de Amerikaanse meubelbewaarder Public Storage, een van de twee aandeelhouders van Shurgard Europe. Door zijn belang van 49 procent in Shurgard Europe krijgt Public Storage 145,4 miljoen dollar (126 miljoen euro) op zijn bankrekening gestort. Het Amerikaanse pensioenfonds New York Common Retirement Fund, dat al een tiental jaar in het kapitaal van de Europese aanbieder van tijdelijke opslagruimtes zit (51%), ziet 151,4 miljoen dollar binnenstromen.

Shurgard Europe financierde het omvangrijke dividend ‘deels’ via een banklening, meldt Public Storage nog. Hoe groot die nieuwe lening is, is niet bekend.

Public Storage laat weten dat Shurgard Europe nog steeds een beursintroductie overweegt, ‘al is het niet zeker dat die operatie er ook komt’.

De jongste weken lekten evenwel al details uit over de geplande beursintroductie. Er is sprake van een operatie met een omvang van 700 à 900 miljoen euro, waarbij zowel bestaande als - in beperktere mate - nieuwe aandelen verkocht zullen worden. Het bedrijf zou - rekening houdend met de waardering van sectorgenoten - ongeveer 1,2 miljard euro waard zijn.

Public Storage gaat bij de operatie geen aandelen verkopen, stelt de Amerikaanse beursgenoteerde meubelbewaarder in het kwartaalrapport: ‘We do not expect to liquidate any of our investment.’

De beursgang zal in goede banen geleid worden door de Amerikaanse zakenbank JPMorgan, BNP Paribas Fortis en drie andere financiële instellingen. De betrokkenen mikken op een beursgang zo snel mogelijk na de zomervakantie.

Shurgard moet dit jaar de derde beursintroductie worden in Brussel. Dit jaar trokken tot nog toe maar twee bedrijven naar de Brusselse beurs: de Britse ontwikkelaar van medicijnen tegen postoperatieve misselijkheid Acacia Pharma en de modegroep FNG. Die laatste operatie was eigenlijk een terugkeer, want FNG noteerde al eens in Brussel, zij het op de niet-gereglementeerde Vrije Markt.

Het is de tweede keer dat Shurgard Europe een poging doet om naar Euronext Brussel te trekken. Public Storage probeerde zijn Europese dochter midden 2007 al naar de Brusselse beurs te loodsen, maar de financiële crisis stak daar een stokje voor. Er was nauwelijks interesse voor de beursintroductie: niet meer dan een kwart van de 43,6 miljoen aangeboden aandelen vond zijn weg naar de belegger. Kort nadien stapte het New York Common Retirement Fund in het kapitaal. Het betaalde 383 miljoen euro voor 51 procent van Shurgard.