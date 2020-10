Sioen countert diefstal uit trucks met nieuw zeildoek

Sioen ontwikkelde een nieuwe zeildoektechnologie om de diefstal van vrachtwagenladingen te voorkomen. 'Onze timing is perfect. We vrezen meer diefstallen als het coronavaccin er is.'

Sioen produceert al 15 jaar speciale zeildoeken in kunststof voor opleggers om te verhinderen dat vracht uit trucks wordt gestolen. In die dekzeilen is staaldraad geweven, waardoor het opensnijden van het zeil met een mes wordt belemmerd. Maar het aantal gevallen van ladingdiefstal neemt wereldwijd systematisch toe en Sioen besliste dit jaar zijn technologie een stevige upgrade te geven.

Samen met het technologiebedrijf Wabco/Transics (sinds kort eigendom van de Duitse gigant ZF) ontwikkelde het een slim tweelagig zeil dat een alarm activeert. 'We kleefden twee van onze speciale zeildoeken op elkaar om detectie mogelijk te maken', zegt Frederik Vroman, de business development manager van Sioen. 'Als in de zeilen gesneden wordt, raken de staaldraden elkaar aan en volgt een kortsluiting. Die activeert een alarm in de oplegger die onderaan het chassis is uitgerust met een bakje met een 2G-verbinding, het bakje dat ook de bandenspanning, de remmen en het oliepeil controleert. Dat alarm verwittigt de chauffeur, de alarmcentrale van een beveiligingsfirma of de hoofdzetel.'

Sioen en ZF kregen donderdag voor hun nieuwe technologie een Duitse Telematik Award. 'Dat is belangrijk', zegt Vroman. 'Met die prijs krijgen we internationale erkenning. Ik kreeg al onmiddellijk telefoons vanuit Frankrijk en Italië.'

Sioen mikt met zijn nieuwe zeildoeken - kostprijs circa 2.500 euro - vooral op West-Europese transportbedrijven die met koelwagens dure vrachten als farma- en cosmeticaprodukten vervoeren. 'Zij worden het meest belaagd. Dieven zijn heel creatief. Met boorgereedschap maken ze een kijkgaatje in de zijkant van de truck en met een pencamera kijken ze wat erin zit. Als de lading interessant is, maken ze in een wand een gat waar een kleine persoon door kan om de lading te stelen. Door onze speciale zeildoeken binnenin aan te brengen kunnen we dat verhinderen.'

Men vreest dat de vaccintransporten zeker in het begin diefstaltargets zullen zijn. Onze timing is dus perfect. Frederik Vroman Sales and business development manager Sioen Weaving

Sommige bedrijven beschermen hun koeltrucks binnenin met stalen constructies. 'Maar dat leidt tot extra gewicht en minder laadvermogen, wat de kosten opdrijft', zegt Vroman. Soms wordt voor diefstalpreventie ook gewerkt met elektronische deursloten die enkel op afstand kunnen worden bediend.

Sioen onderhandelt momenteel met een aantal grote logistieke groepen in België en Spanje, een truckleasingbedrijf en een transportverzekeraar. Vroman: 'We denken volgend jaar een 500-tal zeildoeken te kunnen verkopen. Veel transportbedrijven mikken binnenkort op het vervoer van de Covid-19-vaccins. Beveiliging zal daar een heel belangrijke rol in spelen. Men vreest dat de vaccintransporten zeker in het begin diefstaltargets zullen zijn. Onze timing is dus perfect.'

Geen vals alarm

Sioen testte de technologie - die in de Sioen-fabrieken van Kerksken bij Aalst en Poperinge wordt gemaakt - een jaar op een truck van het Poperingse transportbedrijf Soncotra. Dat vervoert vooral farma- en cosmeticaproducten en vaccins richting Oost-Europa en Rusland. 'We krijgen elk jaar te maken met een paar inbraakpogingen en diefstallen', zegt CEO Isabelle Lamaire van Soncotra dat 100 trailers uitbaat, 'We hebben nu 11 systemen geïnstalleerd. De bedoeling is onze nieuwe trucks systematisch met de nieuwe technologie uit te rusten. Het probleem is dat sommige klanten weigeren te betalen voor onze extra investering in beveiliging.'

'Tijdens de testperiode hadden we geen enkele keer vals alarm', zegt Vroman. 'Heel belangrijk. Veel bestaande sensoren en camera's geven valse alarmen, waardoor sommige transporteurs op een bepaalde moment beslissen ze af te zetten omdat ze te veel oponthoud veroorzaken.'

We bekijken of we onze nieuwe zeildoektechnologie kunnen integreren in kunststoffen roldeuren voor magazijnen en kunststoffen beschermdeksels voor goederenpalletten. Frederik Vroman Sales and business development manager Sioen Weaving

Vroman ziet nog andere marktopportuniteiten. 'We bekijken of we onze nieuwe zeildoektechnologie kunnen integreren in kunststoffen roldeuren voor magazijnen en kunststoffen beschermdeksels voor goederenpalletten. Dat is eveneens voor diefstalpreventie. De eerste testen zijn uitgevoerd. Nu gaan we op zoek naar samenwerkingen.'