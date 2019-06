Skipr integreert Uber in vervoersapp

Eerder doken al de MaaS-spelers (mobility as a service) Olympus, Whim en MyMove op, gevolgd door onder meer de maaltijdcheque-uitgever Edenred en de traditionele tankkaartaanbieders, die ook een graantje willen meepikken.

Skipr komt uit de stal van Lab Box, de start-upincubator van de beursgenoteerde autogroep D’Ieteren. De dienst - die sinds begin dit jaar wordt getest onder de naam Pickaway - zegt dat hij in Europa de enige MaaS-app is die de taxidienst Uber integreert.

De app is meer dan een vervoersplanner. Bij sommige diensten is het mogelijk een zitje in de app te reserveren en te betalen. Tegen oktober moet dat voor alle mobiliteitspartners lukken, zegt Mathieu de Lophem, sinds januari aan het hoofd van Skipr. Voordien leidde hij de Benelux-activiteiten van Deliveroo.