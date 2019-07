Spoorvakbond OVS bevestigt stakingsaanzegging voor 27 juli

OVS bevestigt zijn stakingsaanzegging voor zaterdag 27 juli. Dat meldt NMBS en het nieuws wordt ook bevestigd door de spoorbond, na een overleg tussen de vakbond en de directie dinsdag.

Spoorvakbond OVS hoopt nog op een reactie van NMBS en HR Rail op zijn eis over de garantie om aan minstens 15 procent van het voorziene kader gelijktijdig verlof te kunnen toekennen. Indien die er niet komt zullen de treinbegeleiders van zaterdag 03.00 uur tot zondag 03.00 uur het werk neerleggen.

NMBS waarschuwt dinsdag alvast voor veel hinder op het spoor, en gaat op basis van het treinbegeleidingspersoneel dat heeft aangegeven te zullen werken een alternatieve dienstregeling uitwerken. De spoormaatschappij betreurt dat de staking hinder zal veroorzaken voor de reizigers die rekenen op de trein om naar de kust of een festival te gaan.

Gegarandeerd verlof

'Onze eis is simpel: 15 procent gegarandeerd verlof krijgen. We hopen nog op een reactie van HR Rail en NMBS tegen zaterdag', aldus OVS-woordvoerder Pascal Dumont. 'Onze verloven moeten worden toegekend en moeten worden gegarandeerd. Ze worden te vaak geweigerd of op het laatste moment geannuleerd. De dialoog was constructief, maar onze eisen werden niet gerespecteerd.'

De voorstellen van de directie zijn onvoldoende, aldus Dumont. Ze werden aan de vakbondsafgevaardigden voorgelegd, die ze heeft afgewezen.

NMBS laat in een persbericht weten dat de directie dinsdag herhaald heeft 'alles op alles te zetten om dit jaar zoals gepland 300 nieuwe treinbegeleiders aan te werven'. 'De helft van hen is reeds aan boord en de komende maanden zullen ook de andere vacatures worden ingevuld', klinkt het.

Vakantieperiodes

De maatschappij erkent dat de zomerperiode niet evident is voor haar medewerkers. Er zijn minder pendelaars, maar het aanbod naar bijvoorbeeld de kust wordt wel versterkt. 'Voor onze treinbegeleiders is het daarom niet altijd even makkelijk om tijdens de zomervakantie verlof op te nemen. NMBS is zich daarvan bewust en zet extra omkadering in om de werkdruk optimaal te verlichten en ze werft volop aan, om zo de komende maanden en vakantieperiodes meer verlof en ook meer deeltijds werk te kunnen toekennen', aldus het persbericht. 'Ook de komende jaren zet NMBS sterk in op de aanwerving van nieuwe treinbegeleiders.'

Woordvoerder Dimitri Temmerman benadrukt dat NMBS nu het vertrouwen vraagt van de vakbonden om zijn plannen in uitvoering te brengen. 'Om meer vakantie te kunnen toekennen hebben we meer personeel nodig. We hebben nu de tijd nodig om die aanwervingen te doen', zegt hij.