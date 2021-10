Spoorvrachters smeken om meer geld en minder regels

De Europese spoorvrachtbedrijven zien in de ambitieuze klimaatplannen van de Europese Commissie dé kans om het goederenspoor uit te bouwen tot een echte concurrent van de almachtige vrachtwagen.

Aan ronkende verklaringen geen gebrek in de Connecting Europe Express, die al meer dan een maand door het continent trekt om de onontbeerlijkheid van het spoor in een klimaatvriendelijk Europa te onderstrepen.

De trein trok de voorbije twee dagen door ons land en stond voor een aanzienlijk deel in het teken van het goederenvervoer per spoor. Die sector ziet in de klimaatplannen van Europa gouden groeikansen. ‘Het is de hoogste tijd dat eindelijk een gelijk speelveld komt’, klinkt het eensgezind bij politici, bedrijfsleiders en belangenorganisaties.

Ze doelen er vooral op dat de klimaatkosten en de CO2-uitstoot moeten worden meegerekend in de berekening van de transportkosten van goederen.

De essentie Spoorvracht geldt als onmisbaar om de klimaatdoelen van Fit for 55 te behalen.

De sector ziet het als een gouden kans om fors te groeien.

Behalve met geld voor infrastructuur worstelt de sector ook met internationale bureaucratie.

Ook wordt begerig gekeken naar Zwitserland. Dat heeft een jaarlijks quotum opgelegd voor het aantal vrachtwagens dat het land mag doorkruisen. De rest moet per spoor.

Vrachtvervoer per spoor is in de Europese transportsector een niche. Amper 7 procent van alle goederen die worden vervoerd in ons land gaat per spoor. Een goederentrein haalt minstens 50 vrachtwagens van de weg en stoot 30 procent minder CO2 uit dan vrachtwagens die een gelijkaardige vracht vervoeren.

Log en duur

Spoorvracht verliest het heel vaak van de vrachtwagen of zelfs van de luchtvaart omdat het log en duur is. Vooral in de eerste en laatste kilometer gaan veel tijd en geld verloren. Maar een kleine minderheid van het spoor in de Antwerpse haven is geëlektrificeerd, waardoor bijna altijd moet worden gewisseld naar een diesellocomotief.

Het zijn oude problemen van de spoorvracht, maar de sector is er wel van overtuigd dat er genoeg draagkracht is om een aantal traditionele handicaps van goederentreinen tegenover vooral vrachtwagens weg te werken.

Spoorvrachtbedrijven zien ook een kans om verbeteringen in de infrastructuur te eisen. Van de elektrificatie van een groter deel van het spoor in de Vlaamse havens tot het uitbreiden van wisselsporen waardoor er langere goederentreinen kunnen rijden.

Voor die extra gelden wordt met een begerig oog gekeken naar de klimaatplannen en de bijbehorende budgetten van de Europese Commissie. Die heeft met het Fit for 55 zeer ambitieuze klimaatdoelstellingen vastgesteld. Maar behalve Europees wordt ook nationaal meer geld gevraagd. Federaal minister van mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) hield maandag de verzamelde spoorvrachters voor dat hij later die middag in Brussel nog begrotingsonderhandelingen in moest en zei te ‘gaan vechten’ voor meer budget.

De reductie van de CO2-uitstoot in de groeiende transportsector lijkt alleen mogelijk door het vervoer van goederen via het spoor een stevige impuls te geven. In september lanceerde de Belgische logistieke sector een plan om het het aandeel van goederentreinen tegen 2030 van 7 naar 14 procent te verdubbelen.

Overstromingen

In ons land wordt vooral gekeken naar Infrabel. De spoorwegbeheerder heeft zijn handen echter meer dan vol en moest het de voorbije jaren met minder geld doen. Daar kwam afgelopen zomer de schade bij die werd aangericht door de overstromingen in Wallonië. ‘Er is de afgelopen twintig jaar gedesinvesteerd. Dat gaan we nu omkeren’, zegt Gilkinet. Een cruciaal element is de nieuwe beheersovereenkomst voor Infrabel, die nog niet is afgeklopt.

Investeringen in infrastructuur zijn niet alleen heel duur, ze leveren op korte termijn ook niets op. Henrik Hololei Directeur-generaal Mobiliteit bij de Europese Commissie

‘Maar investeringen in infrastructuur zijn niet alleen heel duur, ze leveren op korte termijn ook niets op’, zegt de directeur-generaal voor Mobiliteit bij de Europese Commissie Henrik Hololei.

Op korte termijn en voor weinig geld kan wel hinderende wetgeving uit de weg geruimd worden. Omdat meer dan de helft van de spoorvracht internationaal vervoerd wordt, heeft de sector veel last van protectionistische regels van nationale spoorwegbeheerders.