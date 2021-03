Sputterende motor geeft Bpost oplawaai

Op alle fronten ging Bpost vorig jaar de mist in. Beleggers straffen het Belgische postbedrijf genadeloos af.

Bpost kreeg woensdag een oplawaai op de beurs. Het aandeel verloor bijna een vijfde van zijn waarde. De dreun kwam er na de teleurstellende resultaten die Bpost dinsdagavond publiceerde. Met een bedrijfswinst van 281 miljoen euro (-11 procent) bleef Bpost onder de lat van analisten. Uit de resultaten bleek bovendien dat het postbedrijf op tal van fronten zwak presteert.

1. Instortende brievenpost

Bpost noteerde een ongekende instorting van de brievenpost. De onderliggende volumedaling bedroeg 12 procent, fors meer dan de voorbije jaren. Van maart tot mei werden zelfs 20 procent minder brieven verstuurd. Vooral de reclamefolders vielen toen weg. Daardoor bracht de brieventak, de jarenlange winstmotor van Bpost, uiteindelijk een derde minder winst op.

Het nieuwe distributiemodel zet voorlopig geen zoden aan de dijk. Sinds vorig jaar laat Bpost zijn postbodes niet meer elke dag overal brieven posten. Maar die oefening zal pas volgend jaar besparingen opleveren, zei CEO Jean-Paul Van Avermaet.

Dit jaar verwacht Van Avermaet een lichtere volumedaling van 9 à 11 procent. Nochtans gaf de CEO toe dat de reclamepost nog niet hersteld is, mogelijk omdat bedrijven besparen op die kost. 'Wij hopen dat de daling niet zo groot zal zijn', zei hij op een meeting met analisten.

2. Dure pakjesbedeling

Bpost kan de daling van de brievenpost niet volledig compenseren door de boom van de pakjes. Door de coronacrisis vervoerde Bpost vorig jaar fors meer pakketten. In de Benelux boekte het bedrijf bijna de helft meer omzet uit pakjesbedeling. Ook de winst in de Europese tak steeg met 50 procent.

Maar vooral in het belangrijke vierde kwartaal kon Bpost geen munt slaan uit de pakjesbonanza. Terwijl concurrenten als PostNL ijzersterke resultaten neerzetten in de periode rond Black Friday leed Bpost onder de tweede lockdown begin november.

Omdat Bpost niet klaar stond voor die onverwachte tweede lockdown en de postbodes meer brieven te verwerken kregen dan in de eerste lockdown, moest het bedrijf extra kosten maken in de pakjesafdeling. Het ging om de aanwerving van uitzendkrachten en onderaannemers voor de pakjesbedeling, de coronapremie voor het personeel en hogere leasingkosten voor de vloot. 'De bedrijfswinst zakte door hoge werkingskosten in het vierde kwartaal met 13 procent, terwijl alle sectorgenoten in die periode een fors winstherstel zagen', merkte Jefferies-analist David Kerstens op.

3. Verborgen lijken

Verschillende andere afdelingen van Bpost blijken eveneens zorgenkinderen. Zo moest Bpost een afboeking van 141,6 miljoen euro doorvoeren op Bpost Bank. Het postbedrijf liet zich eind vorig jaar uitkopen door medeaandeelhouder BNP Paribas Fortis. Maar bij die oefening stelde Bpost vast dat de bank de helft minder waard is dan gedacht.

De 220 krantenwinkels, onder meer in treinstations, leden zo sterk onder de coronacrisis dat Bpost een waardevermindering van 49 miljoen euro moest boeken op zijn netwerk.

Onduidelijk is of zo'n afboeking ook nodig is voor Radial, het Amerikaanse e-commercebedrijf dat Bpost in 2017 voor 700 miljoen euro overnam. Het Noord-Amerikaanse filiaal maakte vorig jaar operationeel winst, maar blijft ver van de doelen die bij de overname werden gesteld. Bovendien hapte een cyberaanval bijna 10 miljoen euro weg uit de winst.

4. Wankele baas

Topman Jean-Paul Van Avermaet moet de verschillende probleemdossiers bij Bpost dringend aanpakken. Maar de CEO staat intern onder zware druk. Van Avermaet werd vorig jaar enkele maanden na zijn aantreden bij Bpost geconfronteerd met een onderzoek naar mogelijke kartelvorming bij zijn oud-werkgever, het beveiligingsbedrijf G4S.

Uit het jaarverslag van Bpost, dat vier bladzijden aan de affaire wijdt, blijkt dat de CEO een slecht figuur sloeg bij zijn interne verdediging. Zo moest Van Avermaet zijn verklaringen tegenover de raad van bestuur in augustus wijzigen. Terwijl de CEO de zaak in juni nog afdeed als 'louter een sectoraal onderzoek naar de veiligheidssector', erkende Van Avermaet twee maanden later dat het onderzoek wel degelijk om specifieke bedrijven en individueel gedrag ging.