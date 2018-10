Staking op komst bij bpost

De stakingsplannen komen er volgens Jean-Pierre Nyns van de socialistische bond ACOD Post nadat CEO Koen Van Gerven dinsdag het personeel had toegesproken. Volgens de vakbonden toonde de topman geen enkele intentie om zijn beleid aan te passen.

‘Na deze communicatie is het duidelijk dat hij niet bereid is om constructief op de laatste waarschuwing van het gemeenschappelijk vakbondsfront in te gaan. Deze communicatie heeft de gemoederen bij het personeel alleen nog maar verhit’, zegt Nyns.