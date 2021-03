Standenbouwer Creaplan wipt de Nederlandse grens over

Vorige maand vond in Heerenveen het WK schaatsen plaats. Het Nederlandse For Live staat onder meer in voor de klank en de belichting op zulke evenementen.

Corona maakt traditionele vakbeurzen nog altijd onmogelijk, maar dat belet de Oost-Vlaamse standenbouwer Creaplan niet om volop te investeren. Met de overname van de Nederlandse sectorgenoot For Live is de Belgische marktleider in de branche toe aan zijn tweede grote deal in een halfjaar.

Hoewel de naam Creaplan geen belletje doet rinkelen bij het grote publiek, passeerden allicht al duizenden mensen langs de standen, displays en bedrijfsinterieurs die het bedrijf uit het Oost-Vlaamse Nazareth al sinds de jaren 90 bouwt. Wie de voorbije jaren naar beurzen als Batibouw of het Autosalon trok, bezocht er misschien de standen die Creaplan ontwierp voor merken als Jaguar, Hyundai, Velux of Van Marcke.

Komt straks de ook de inkleding van het volgende WK schaatsen of zelfs het Eurosongfestival op de to-dolijst van Creaplan? Die kans bestaat, want met het Nederlandse For Live neemt het Oost-Vlaamse bedrijf een belangrijke dienstenleverancier voor de sport- en eventsector over. Het bedrijf uit Amersfoort staat in voor onder andere de klank en de belichting op live-evenementen. Daar horen dus sportevents bij zoals het recente WK schaatsen in Heerenveen of de inkleding van het Eurosongfestival. Maar ook bedrijven schakelen For Live in voor de organisatie en streaming van hun algemene vergaderingen. Financiële details over de overname worden niet bekendgemaakt.

Als de crisis achter de rug is, kunnen we voordeel halen uit de combinatie van onze beide activiteiten. Michael Debaveye CEO Creaplan

Met For Live tekent Creaplan voor de tweede grote deal in amper iets meer dan een halfjaar. Eind augustus nam het bedrijf al zijn Izegemse sectorgenoot Bulik over. Opmerkelijk, nu de coronacrisis de organisatie van traditionele vakbeurzen nog altijd nagenoeg onmogelijk maakt.

Walter Mastelinck

‘Dit past perfect in de groeistrategie die we twee jaar geleden hadden uitgestippeld’, zegt Gert Van Huffel van het investeringsfonds Kebek. Samen met Walter Mastelinck, bekend als oprichter van het telematicabedrijf Transcis, stapte Kebek in 2018 in het kapitaal van Creaplan met als doel de groei van de standenbouwer verder aan te zwengelen, eventueel via overnames.

‘Al voor de coronacrisis waren we onze activiteiten aan het uitbreiden, zoals met het ontwerpen en maken van zakelijke interieurs zoals ontvangstruimtes of meetingrooms', zegt CEO Michael Debaveye van Creaplan. ‘Die stap is noodzakelijk gebleken tijdens de coronacrisis. Met For Live kunnen we dat dienstenpakket nu vervolledigen. De vraag om standen te bouwen voor beurzen en congressen staat nu natuurlijk on hold. Daardoor valt de omzet over ons boekjaar dat tot eind juni loopt met de helft terug naar 5 miljoen euro. Maar daar staat tegenover dat er intussen veel meer nood is aan onlineoplossingen voor evenementen, iets waar For Live sterk in staat. Als de crisis achter de rug is, kunnen we voordeel halen uit de combinatie van onze beide activiteiten.’

‘Voor online-events, die we met onze diensten interactiever kunnen maken, merken we dat de klussen gewoon doorgaan', zegt For Live-oprichter Ruud van den Berg, die na deze deal mee aandeelhouder wordt van Creaplan. ‘Zowel voor interne bedrijfsevents, algemene vergaderingen of virtuele personeelsbijeenkomsten lopen de reserveringen binnen. Ook al beseffen klanten niet hoe ze die events exact kunnen organiseren. Je merkt toch veel honger om na lange tijd weer eens fysiek bij elkaar te zitten.’

Bij Creaplan zelf is de overnamehonger nog niet gestild, laat Gert Van Huffel verstaan. ‘We hebben altijd gezegd dat extra overnames kunnen, zowel in het binnen- als in het buitenland. We zijn daarover ook met een aantal mogelijke kandidaten aan het praten op dit moment.’