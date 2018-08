Sterke economie vult Belgische magazijnen niet

De Europese economie is al enkele jaren in goede doen. In combinatie met de opmars van de e-commcerce leidt dat in landen als Nederland en Duitsland tot een sterke vraag naar logistiek vastgoed. Maar niet in België.

In de eerste zes maanden van dit jaar werd 241.000 m² verhuurd op de Belgische markt. Dat blijkt uit cijfers van de vastgoedmakelaar Cushman & Wakefield. Dat is het laagste cijfer sinds 2010.

Brussel-Antwerpen

Zelfs in het hart van de logistieke activiteit in België gaat het moeilijk. Op de as Brussel-Antwerpen staat 240.000 m2 leeg. Dat is op het eerste gezicht niet veel op een totaal aanbod van 10,5 miljoen m2, goed voor zowat de helft van de totale Belgische markt. Maar de bedrijven stonden er jarenlang in de rij om te huren.

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

WDP, Montea, Intervest Offices & Warehouses, Goodman, Prologis… Alle grote spelers worden met leegstand geconfronteerd. ‘Bedrijven die hun distributie internationaal regelen verkiezen dat vaker te doen in Nederland dan in België. In Nederland worden massaal grote Europese distributiecentra gebouwd, niet in België. De impact van de regeringsmaatregelen om de e-commerce aan te jagen blijkt nog niet uit de cijfers’, stelt Joost Uwents, de CEO van WDP, de grootste speler voor logistiek vastgoed in de Benelux.

De cijfers die Nederland kan voorleggen, spreken boekdelen. In heel 2017 werd daar 2,3 miljoen m² opgenomen. Voor dit jaar zat men na zes maanden al aan 1,4 miljoen m², bijna het zesvoudige van in België. WDP, Montea en Intervest Offices kennen op de Belgische markt leegstand (tot 5%), maar niet bij de noorderburen. Ze groeien en bloeien door hun expansie in Nederland.

Vervangingsmarkt

‘Deze cijfers tonen dat België de trein van de e-commerce heeft gemist. Er is in België weinig meer dan een vervangingsmarkt’, stelt Jo De Wolf, de CEO van Montea. De sportwinkelketen Decathlon verhuisde in Willebroek van een oud magazijn van 35.000 m² naar een nieuw pand van 47.000 m² aan de overkant van de straat. Het bestaande pand, op een toplocatie, staat leeg.

België heeft de trein van de e-commerce gemist. Jo de wolf CEO Montea

De overheid heeft enkele maatregelen genomen die België voor de distributiecentra beter op de kaart moeten zetten. ‘We zien de markt de komende jaren aantrekken. Vandaag is er veel vraag naar grote distributiecentra. België heeft gebrek aan ruimte om die te huisvesten. De vraag naar kleinere distributiecentra gaat wel toenemen’, meent Bart Vanderhoydonck van Cushman & Wakefield.