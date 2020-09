Steun voor CEO Bpost brokkelt verder af...

Een vertrekkende topmanager, een verdeelde raad van bestuur, een actieve headhunter en kritische vakbonden: CEO Jean-Paul Van Avermaet raakt almaar meer geïsoleerd bij Bpost.

Zijn de dagen van Jean-Paul Van Avermaet aan het hoofd van Bpost geteld? De CEO van het beursgenoteerde postbedrijf komt almaar meer in het nauw nu een directielid opstapt en een headhunter informeel opvolgers polst, zoals De Standaard woensdag meldt.

Van Avermaets positie bij Bpost staat onder druk sinds bekend raakte dat zowel de Belgische Mededingingsautoriteit als het Amerikaanse Department of Justice een onderzoek voeren naar prijsafspraken in de Belgische bewakingssector. Als vroegere topman van het securitybedrijf G4S kan Van Avermaet daarvan op de hoogte zijn geweest.

1. Directiecomité

Aan de top van Bpost heerst momenteel groot wantrouwen over de onduidelijke situatie. Het eerste directielid trekt daarom zijn conclusies. Henri de Romrée verlaat Bpost eind dit jaar, bevestigde het postbedrijf woensdagochtend in een persbericht. De Romrée verlaat het postbedrijf officieel 'om familiale redenen' omdat zijn kinderen niet aarden in de VS, waar hij het e-commercefiliaal Radial leidt.

Het vertrek van rising star de Romrée is een enorme aderlating voor Bpost. De Franstalige ex-consultant van McKinsey werkt nog maar 2,5 jaar bij Bpost. Na een jaar als financieel directeur werd hij verantwoordelijk voor de brievenafdeling in België. Vorig jaar verhuisde hij naar het kwakkelende Radial, waar hij de resultaten dankzij de coronaboom van de e-commerce fors verbeterde.

Volgens een insider vertrekt de Romrée uit onmin met Jean-Paul Van Avermaet. Naar verluidt kreeg de topmanager allerlei vragen van Amerikaanse Radial-klanten over het onderzoek van het Department of Justice, wat in de VS erg gevoelig ligt. Maar Van Avermaet liet de Romrée aan zijn lot over. Als hij voet zet op Amerikaanse bodem, dreigt de CEO opgepakt te worden voor een ondervraging.

2. Headhunter

Volgens De Standaard heeft de headhunter Egon Zehnder de zoektocht naar een nieuwe CEO al opgestart. Het kantoor zou bij verschillende Bpost-toppers hebben gepolst naar hun beschikbaarheid. Bpost ontkent formeel dat het bedrijf een nieuwe CEO zoekt. 'Er is vanuit het remuneratie- en benoemingscomité geen enkel officieel mandaat gegeven', zegt Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck.

Er is vanuit het remuneratie- en benoemingscomité geen enkel officieel mandaat gegeven voor een zoektocht. Woordvoerster Bpost Barbara Van Speybroeck

Volgens een insider hoeft Bpost Egon Zehnder helemaal geen officieel mandaat te geven. De headhunter zou bij wijze van dienst-na-verkoop verplicht zijn een nieuwe topman te zoeken als de uitverkoren kandidaat niet voldoet. Egon Zehnder zou al weken met die oefening bezig zijn. Binnen Bpost valt te horen dat Egon Zehnder hoogstens een update maakt van de lijst die werd opgemaakt voor de opvolging van de vorige CEO Koen Van Gerven, zodat Bpost klaar staat 'when the shit hits the fan'.

In de raad van bestuur staan twee kandidaten klaar voor de gegeerde post. Jos Donvil, de voormalige CEO van het kabelbedrijf VOO en de favoriet van voorzitter François Cornelis, delfde vorig jaar tot zijn grote ergernis het onderspit tegen Van Avermaet. Maar ook de Britse onafhankelijke Bpost-bestuurder Michael Stone zou op de job azen.

3. Raad van bestuur

Duidelijk is dat de raad van bestuur de sleutel voor de toekomst van Jean-Paul Van Avermaet in handen heeft. Federaal minister van Post Philippe De Backer (Open VLD) maakte al duidelijk dat de bestuurders bevoegd zijn voor de benoeming van de CEO. Maar op een vergadering donderdag nam de raad geen enkele beslissing.

Naar verluidt is de raad verdeeld over de kwestie. Vooral het remuneratiecomité dat Van Avermaet boven Jos Donvil verkoos, steunt de huidige CEO. Zolang de Amerikaanse overheden alleen 'vragen' stellen en Van Avermaet niet officieel in beschuldiging wordt gesteld, ligt het moeilijk om de CEO te dumpen. Bovendien is de topman voorlopig niet geneigd zelf een stap opzij te zetten. Voorzitter François Cornelis was niet bereikbaar voor een reactie.

4. Vakbonden

Met Henri de Romrée verliest Bpost de zoveelste steunpilaar. Vorig jaar pas trok het financiële brein Pierre Winand de deur achter zich dicht. Ook dat vertrek weet Bpost aan 'familiale redenen'. Waarnemers houden er rekening mee dat de komende tijd nog topmanagers vertrekken door de groeiende onzekerheid aan de top.