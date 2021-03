Stilaan beweging in Ever Given, zondag nieuwe poging om schip los te werken

Bij het losstrekken van het containerschip Ever Given dat sinds woensdag het Suezkanaal blokkeert, is zaterdag vooruitgang geboekt. Vandaag volgt een nieuwe poging om een definitieve doorbraak te forceren.

Met tien sleepboten werd zaterdag een poging gewaagd om beweging te krijgen in de Ever Given. Daarnaast verwijderden baggerboten zowat 20.000 kubieke meter zand onder het schip. Dankzij die werkzaamheden verschoof het schip 29 meter in de goeie richting.

Osama Rabie, de generaal die aan het hoofd staat van de autoriteit die het Suezkanaal beheert, is opgetogen met de vooruitgang die zaterdag werd geboekt. 'Het achtersteven begon te bewegen en de scheepsschroeven kwamen ook even vrij', zei Rabie. 'Door het verhoogde tij blokkeerden de schroeven daarna wel weer.'

Rabie wil zich niet op een vaste datum vastpinnen. Daarvoor zijn factoren als de snel wijzigende getijen en de wind te volatiel. Twee extra zware sleepboten moeten vandaag helpen een definitieve doorbraak te forceren. De grote vraag is of het mogelijk is de Ever Given los te maken zonder containers van het schip te halen. Dat is een complexe operatie die opnieuw dagen in beslag zou nemen.

Peter Berdowski, de CEO van de Nederlandse berginsspecialist Boskalis die mee instaat voor het loswerken van het schip, is bevreesd voor die mogelijkheid. 'Ik zie niet meteen hoe je midden in de woestijn een kraan krijgt die tot 50 meter hoog gestapelde containers kan grijpen', zei hij daarover deze week in De Tijd.

Miljarden

De Ever Given - die 400 meter lang is, 18.300 containers aan boord heeft en in totaal 220.000 ton weegt - blokkeert sinds woensdag de doorgang van het Suezkanaal. Het debacle zet de wereldhandel onder hoogspanning. In 2019 passeerden 19.000 schepen langs het Suezkanaal, met zowat 1,25 miljard ton aan vracht, goed voor 13 procent van de wereldhandel.

Voor geblokkeerde schepen zijn er twee opties: wachten aan het Suezkanaal of rond Afrika varen, wat tot tot twee weken extra duurt. Door die flessenhals gaat dagelijks het transport van goederen ter waarde van 9 miljard dollar verloren. Volgens de Franse kredietverzekeraar Euler Hermes kost elke week stilstand de wereldhandel 6 tot 10 miljard dollar.