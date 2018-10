Tewerkstelling in Belgische havens opnieuw gestegen

De directe werkgelegenheid in de Vlaamse havens, het Luikse havencomplex en de haven van Brussel is in 2017 opnieuw gestegen, nadat ze tussen 2012 en 2015 was gedaald.

Dat blijkt uit een zogenaamde flashraming van de Nationale Bank. De totale directe werkgelegenheid steeg in een jaar tijd met 1,4 procent. De directe werkgelegenheid bleef tussen 2015 en 2016 ongeveer stabiel, om in 2017 weer te stijgen: van 115.363 naar 117.051 voltijdse equivalenten (VTE).

'De sedert een aantal jaren opgetekende dalende tendens van de werkgelegenheid in de Belgische havens leek in de havens van Antwerpen, Gent en Luik te stoppen, en dit in het bijzonder in de maritieme sectoren', aldus de Nationale Bank. Ook in de haven van Zeebrugge stijgt de totale tewerkstelling, maar door het banenverlies in de handel bleef de dalende tendens zich voortzetten in de niet-maritieme cluster (-1,6 %). De grootste procentuele groei was merkbaar in de sectoren goederenbehandeling en de scheepsagenten en expediteurs in de havens van Gent en Luik.

'De haven van Brussel was de enige haven met een banenverlies van rond 10 procent in de maritieme sectoren, veroorzaakt door de sluiting of verhuizing van meerdere ondernemingen in de sectoren scheepsagenten en expediteurs en de goederenbehandeling', klinkt het nog.

Het beperkte banenverlies in de haven van Oostende (-1,1 %) is voornamelijk toe te schrijven aan de publieke sector en de visserij, alsook de kleinere niet-maritieme sectoren.

Goederenverkeer

Het goederenverkeer nam in totaal met 4,3 procent toe. Vooral de haven van Gent vertoonde, voor het tweede jaar op rij, een zeer krachtige groei van meer dan 10 procent, en ook voor Brussel werd een forse toename genoteerd (+8,8 %).