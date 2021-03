Topjurist Tirez moet Bpost in veilig water loodsen

De jurist kreeg daarom de voorkeur boven Kathleen Van Beveren, directeur van de pakjesafdeling van Bpost in Europa en Azië. De gedreven manager werkt al sinds 2007 bij Bpost, maar zetelt pas een dik jaar in het directiecomité. Van Beveren zou wel op de topjob van CEO azen. Maar de titel van interim-CEO zou die race bemoeilijken. Mocht Van Beveren geen CEO worden, zou ze als interim-CEO met hangende pootjes moeten terugkeren naar haar oude functie. In Van Beverens nadeel speelde ook dat haar tijdelijke promotie een leemte zou doen ontstaan in de cruciale pakjesafdeling.