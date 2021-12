Topman Katoen Natie: ‘De mensen kopen zich te pletter’...

Door de boomende vraag naar goederen en producten en door corona draait de wereldhandel dol. Dirk Lannoo, de vicepresident van Katoen Natie, over stampvolle terminals, de koortsachtige zoektocht naar personeel en de inflatie. ‘De prijzen zullen overal stijgen.’

‘Zie je de containerkranen daar aan het Deurganckdok?, vraagt Dirk Lannoo. Vanop de hoogste verdieping van het hoofdkwartier van Katoen Natie in Burcht Singelberg wijst de vicepresident van een van de grootste onafhankelijke logistieke bedrijven ter wereld naar de reusachtige containerterminals van PSA en DP World op de Antwerpse Linkeroever. ‘Slechts twee kranen zijn niet aan het werk. Het is daar alle hens aan dek. De vraag naar goederen is gigantisch. Dat leidt tot een enorme verstoring van de wereldwijde logistieke keten. Die flessenhalzen zullen nog minstens een jaar duren.’

De superhoge containertarieven van en naar Azië en ‘de boot van Sinterklaas’, die voor veel producten met vertraging komt, zijn maar een onderdeel van de chaos in de wereldwijde aanvoerketen.

‘Veel mensen staan er niet bij stil als ze in Knokke grote containerschepen de Schelde op zien varen. Maar achter die schepen en de havens die ze aandoen zit een gesofistikeerde en geoliede machine met just-in-timeleveringen, minimale stocks, een minutieuze timing van goederenstromen door rederijen die in hun hoofdkwartier op grote schermen vaarroutes en de snelheden van schepen aanpassen. Als die logistieke machine perfect loopt - en dat was jaren zo - kon je er bijna je klok op gelijkzetten. Maar als een van de radertjes in de ketting hapert - en dat is wat nu gebeurt met covid - heb je prijs en wordt het heel moeilijk om de machine weer optimaal te laten werken.’

Gigantische vraag

Maar covid is niet de enige oorzaak van de verstoring van de wereldhandel, zegt Lannoo. ‘Een oorzaak is ook de gigantische vraag naar goederen. Die twee samen vormen een explosieve cocktail. Toen de pandemie uitbrak, ging iedereen op de rem staan. Fabrieken werden gesloten, enkele Chinese havens gingen dicht, goederen stapelden zich op, voorraden werd niet aangevuld, rederijen schrapten de bestellingen van schepen en havenbesturen stelden investeringen uit. Maar in de herfst van 2020 trok de vraag opnieuw aan en niemand was voorbereid. Niemand had die hoge volumes verwacht. Die gigantische vraag naar goederen is er nog altijd. Maar de infrastructuur om dat allemaal te verwerken is niet gevolgd. Het bekende gevolg is een verdubbeling van de maritieme transittijden vanuit Azië, torenhoge containertarieven en een gebrek aan containers en schepen. De logistiek is in snelheid gepakt.’

De beelden van de meer dan 100 containerschepen die voor de havens van Long Beach en Los Angeles lagen te wachten om te worden gelost, gingen in oktober de wereld rond. ‘Ze mochten pas binnen als er plaats was op de containerterminals. Zo simpel is het’, zegt Lannoo. Maar de congestie raakt er niet opgelost. Om de wachttijden van zijn schepen te verminderen betaalt CMA-CGM, een van de grootste containerrederijen ter wereld, zijn Amerikaanse klanten vanaf deze week 100 dollar per container als ze die binnen de acht dagen na het lossen laten ophalen. Wie zijn container ’s nachts of in het weekend komt oppikken, krijgt het dubbele. De Franse reder raamt de kostprijs van die operatie op 22 miljoen dollar.

In de Europese havens zijn die rijen wachtende schepen er niet omdat rederijen makkelijker kunnen uitwijken naar naburige havens. ‘Maar ook in Antwerpen zitten de terminals stampvol’, zegt Lannoo. ‘Wekelijks gaan hier 120.000 containers het schip op voor export. Normaal staan de containers 2 à 3 dagen op de terminal voor ze vertrekken. Nu duurt het makkelijk een week. De terminals zijn al weken verzadigd en de schepen die aankomen zitten bomvol. Als rederijen dan nog eens beslissen om uit te wijken naar andere havens, omdat ze te lang moeten wachten, raakt het logistieke systeem helemaal ontwricht. Plots moeten, zeg maar, 100.000 containers die klaarstaan om te vertrekken voor export op de kade blijven’.

MSC, een van de grootste klanten van de Antwerpse haven, liet onlangs optekenen dat zijn vloot ‘tienduizend dagen’ vertraging had opgestapeld. De rederij kocht recent vijf tweedehands schepen aan prijzen die boven de nieuwprijs lagen. Lannoo: ‘MSC is een familiebedrijf. Ik neem aan dat de directie weet wat ze doet. Het toont aan dat ze verwacht dat de hoge vraag naar goederen zal blijven’.

Dirk Lannoo (64)

Studeerde rechten aan de KU Leuven en een jaar management bij Vlerick.

Is sinds jaar en dag de vertrouwensman van Huts en startte eind jaren 80 de logistieke internationalisatie van KTN op.

Is na 36 ‘zotte jaren’, zoals hij het noemt, nog altijd actief.

Voorzitter van het Vlaams Logistiek Verbond dat alle grote logistieke bedrijven groepeert en oprichter van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL).

Ook Lannoo heeft weinig aanwijzingen dat de internationale aankoopwoede binnenkort stopt. Integendeel. ‘De vrachtwagenproductie is doorgaans de kanarie in de koolmijn. Zodra de economie sputtert, is zij het eerste slachtoffer. Maar in de signalen die we bij onze klanten opvangen is daar niets aan de hand.’

Lannoo verbaast zich tot op vandaag nog altijd over die ‘gigantische vraag’. ‘Mensen kopen zich te pletter. Ze hebben weinig geld uitgegeven tijdens de pandemie en halen nu hun schade in.’ Ook vanuit de industrie is de vraag heel groot. De afgelopen drie kwartalen is de export vanuit Azië naar West-Europa met 9 procent gestegen, die vanuit Europa naar de VS met 16 procent, die naar Latijns-Amerika met 25 procent, en die vanuit het Midden-Oosten naar Europa met 22 procent. ‘Dat zijn spectaculaire cijfers. Dit op een moment dat de hele logistieke keten kreunt.’

16 procent De export vanuit Europa naar de VS is met 16 procent gestegen tijdens de afgelopen drie kwartalen.

Lannoo illustreert de unieke toestand met een voorbeeld. Voor het eerst in zijn bestaan vervoert Katoen Natie vanuit zijn Antwerpse e-commercemagazijnen dagelijks drie grote vrachtwagens vol goederen naar Zaventem. ‘Nog nooit gebeurd’, zegt Lannoo, die 36 jaar geleden bij Katoen Natie begon met de internationalisering van de groep. Toen telde KTN 180 werknemers, nu 18.000. ‘Het zijn klanten die hun goederen kost wat kost op hun bestemming willen krijgen en bereid zijn om daar alles voor te betalen. Vaak gaat het om componenten van machines, technologie of farmaproducten. Alle cargovluchten zitten bomvol. De vrachtluchtvaart beleeft gouden tijden.’

Zelfs schoenenmultinationals versturen schoenen via de lucht. De Amerikaanse sportschoenenproducent Nike waarschuwde in september voor bevoorradingsproblemen. Door corona moesten twee fabrieken in Vietnam en Indonesië - waar samen meer dan 65.000 mensen werken - verplicht de deuren sluiten. Nike alleen al tekende voor een kleine disruptie in de logistieke keten.

Moeilijk werken

Voor de logistieke sector is die cocktail van covid en hoge vraag een haast onmogelijke opdracht. ‘De meeste logistieke bedrijven moeten werken in heel moeilijke omstandigheden’, zegt Lannoo, die ook voorzitter is van het Vlaamse Logistiek Verbond. ‘Als ’s morgens 20 mensen in een magazijn met 150 mensen bellen dat ze besmet zijn of in quarantaine moeten, is dat lastig. Voor een bedrijf met 1.000 mensen is een gelijkaardige procentuele uitval een nachtmerrie.’

Nieuwe mensen vinden is volgens Lannoo heel moeilijk wegens de krapte op de arbeidsmarkt. Overuren zijn duur. Maar daar stopt het niet. ‘Door de hoge staalprijs kost de bouw van een magazijn 30 procent meer dan een paar jaar geleden. Ook de prijs van de (stalen) rekken steeg navenant. De prijs van hout voor palletten is in een jaar tijd met 150 procent gestegen. Ook karton werd fors duurder. Het chronisch tekort aan chauffeurs leidt tot een moeilijke planning in de magazijnen. Reken daar de fors hogere transport- en scheepvaart- tarieven bij en dan begrijp je dat de logistieke sector verplicht zal zijn zijn klanten substantiële tariefverhogingen te vragen.’ Hoeveel? ‘Die zullen in de buurt liggen van 10 procent. De prijzen zullen dus overal stijgen.’.

Lannoo wijst er bovendien op dat de loonkosten binnenkort stijgen. ‘De inflatie bedraagt 5,6 procent. Straks wordt de spilindex waaraan de lonen zijn gekoppeld overschreden.’ Algemeen wordt verwacht dat de logistieke sector de prijsstijgingen zal doorrekenen aan zijn klanten. Die zullen ze op hun beurt trachten door te rekenen aan de consument.

Dat de logistieke problemen een impact op de inflatie zullen hebben, staat volgens specialisten buiten kijf. Volgens de VN zullen alleen al de hoge containertarieven - als ze zo hoog blijven - tussen nu en 2023 de wereldwijde inflatie met 1,5 procentpunt aanjagen. Dat is een gemiddelde. Voor sommige landen zal het veel meer zijn. De kosteninflatie voor bedrijven zou oplopen tot 11 procent, blijkt uit een VN-rapport van vorige maand. Een container vervoeren tussen China en de VS kost nu gemiddeld 350 procent meer dan voor corona. Op de spotmarkt is het tarief voor het vervoer van een container van Sjanghai naar Antwerpen opgelopen tot meer dan 15.300 dollar, een record.

Er is veel kritiek op de globalisering. Maar iedereen is wel heel blij met zijn goedkope tv uit China, de T-shirt uit Bangladesh en de sport- schoenen uit Vietnam. Dirk Lannoo Vicepresident Katoen Natie

Lannoo noemt wat nu gebeurt een wereldfenomeen. Hij vreest nog meer dergelijke momenten. ‘We spreken over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Maar dit is de eerste keer dat de hele wereld, 7,5 miljard mensen, tegelijk met dezelfde problemen wordt geconfronteerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat je ongeziene reacties krijgt. De wereld is een dorp geworden. Een probleem of een gigantische piek in iets, kan een gigantisch effect hebben. De globalisering is een feit. Je kan er uren over discussiëren. Je kan voor of tegen zijn. Maar ook daar zijn we een beetje hypocriet. Veel mensen hebben er commentaar op. Maar ze zijn wel heel blij met hun goedkope tv uit China, hun goedkope T-shirt uit Bangladesh en hun sportschoenen uit Vietnam.’

Katoen Natie

Omzet 2020: 2 miljard euro.

Werknemers: 18.000.

Aanwezig in 40 landen.

Investeren in infrastructuur

Hoe we de disruptie in de logistieke ketting kunnen oplossen? Lannoo: ‘Door zo snel mogelijk onze infrastructuur aan te passen aan die hogere volumes. Het begint met de bouw van schepen, de verdere uitbouw van havens - Antwerpen kan beter haast maken met zijn nieuwe dok voor extra containerterminals -, investeringen in meer magazijnen en meer mensen aanwerven. Rederijen zijn als zot schepen beginnen te bestellen. Maar het duurt makkelijk twee jaar voor die er zijn.’

De grootste tien containerrederijen ter wereld zouden dit jaar bijna 120 miljard dollar winst boeken. Dat is zes keer meer dan vorig jaar. Dirk Lannoo Vicepresident Katoen Natie

Ondertussen boeken die grote containerrederijen dankzij de hoge container- tarieven superwinsten. Uit cijfers van de consultant Alphaliner blijkt dat de gemiddelde winstmarge in het derde kwartaal opliep tot 56 procent. Dat is beduidend meer dan in de eerste twee kwartalen. Een jaar geleden was dat net geen 4 procent. De grootste tien containerrederijen ter wereld zouden dit jaar bijna 120 miljard dollar winst boeken. Dat is zes keer meer dan vorig jaar.

Ook Katoen Natie, dat vorig jaar een omzet boekte van meer dan 2 miljard euro, investeert volop. Bedragen wil Lannoo niet noemen. ‘We breiden uit in Antwerpen, Gent, Genk en Beringen en rondden onlangs grote investeringen af in Frankrijk, de VS en Montevideo (Uruguay)’.

Mensen vinden is een probleem. ‘In Antwerpen hebben we 300 vacatures in de logistiek. In Gent een 100-tal. En ik kan zo doorgaan. De toestand is dramatisch.’ Alle werknemers in de Belgische vestigingen krijgen dit jaar een coronapremie van 500 euro. ‘We willen ze bedanken voor de moeilijke omstandigheden waarin ze moeten werken. Maar operationeel zullen we dit jaar onder budget belanden. Gewoon omdat onze extra kosten heel hoog waren.’

Of hij nog lang blijft werken? ‘Volgend jaar word ik 65. Ofwel ga ik nog even door bij Katoen Natie, maar dan in een lager tempo, ofwel doe ik iets totaal anders. Maar ik wil iets omhanden hebben. Anders word je vlug oud’. (glimlacht) Pessimisme is niet aan hem besteed. ‘Wat nu gebeurt, is niet evident en niet leuk. Maar je moet er het beste van maken. We klagen niet. Je moet optimistisch blijven.’