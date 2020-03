Trafiek naar Chinese havens opnieuw op peil

De voorbije twee weken is het aantal schepen dat per dag een haven aanloopt fors hersteld.

Door de uitbraak van het coronavirus is de logistieke maritieme keten wereldwijd grondig verstoord. De ontwrichting begon op de scheepvaartroutes van en naar China, maar deinde uit over de hele wereld. Het aantal schepen dat Chinese havens aandoet, daalde van 700 à 800 per dag naar minder dan 550.

Rederijen zagen zich de voorbije weken genoodzaakt afvaarten te schrappen omdat er plots veel minder goederen van en naar China werden verscheept. Er was minder productie in de bedrijven. En de vraag naar grondstoffen nam af. Bovendien geraakten veel containers ook niet in of weg uit de havens bij gebrek aan weg- of treinvervoer. Volgens de dataprovider Alphaliner werden in de acht weken volgend op het Chinese Nieuwjaar alleen al op de routes tussen Europa en Azië 700.000 minder containers verscheept.