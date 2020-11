Trage levering pakjes vreet aan omzet bedrijven

Nu de winkels verplicht dicht zijn en de feestdagen er aankomen, kopen Belgen massaal online. Door de boom in online bestellingen kan Bpost, de enige speler van formaat op de Belgische markt van de pakjesbezorging, niet volgen. De malaise weegt op de winkeliers.

Vier vrachtwagens vol spullen van HEMA werden vorige week geweigerd in het distributiecentrum van Bpost, zegt HEMA-topvrouw Carla Velghe. ‘Die pakjes zijn nu pas in verwerking. We hebben zelfs overwogen onze webshop te sluiten.’ HEMA schroefde zijn Black Friday-promoties terug, om klanten niet aan te moedigen nog meer te kopen. ‘We staan nog altijd op de rem. Het omzetverlies is gigantisch.’

Ook een elektroketen, die niet met naam wil worden genoemd, zag vrachtwagens met aankopen geweigerd. ‘De levering een dag na bestelling kan Bpost sinds de lockdown niet meer garanderen’, klinkt het. ‘Wij sturen klanten zoveel mogelijk naar onze eigen winkels om zelf aankopen op te halen.’

Wie vandaag sinterklaasspeelgoed koopt op de webwinkel van Dreamland krijgt zijn pakje waarschijnlijk te laat thuis geleverd. Zalando heeft vijf tot acht dagen nodig om zijn kleding te leveren.

Om te vermijden dat de leveringstermijnen te hoog oplopen heeft de Nederlandse winkel Bol.com zijn assortiment opgedeeld in een prioritair en niet-prioritair deel. Dat laatste wordt veel later verkocht, op minder drukke momenten, of gaat zelfs offline. ‘We geven voorrang aan coronagerelateerde producten zoals persoonlijke verzorgingsmiddelen, het Black Friday-assortiment en sinterklaasartikelen’, zegt woordvoerder Eva Hersbach.

Eindejaarstoeslag

Bij kleinere spelers is er ook onvrede over de eindejaarstoeslag van 1 euro die Bpost zakelijke klanten voor het verzenden van pakjes vraagt. Uitgerekend op een moment dat meer moet worden betaald, laat de service het afweten. Bovendien garandeert Bpost door de drukte geen onmiddellijke thuislevering meer.

Dat de e-commercesector nu al barsten vertoont, doet vragen rijzen over de volgende weken. De feestdagen zijn voor winkels de drukste periode van het jaar.

Bpost zegt dat het alles doet wat mogelijk is en vraagt begrip. ‘We namen 3.000 extra postbodes aan en we organiseren extra leverrondes. Zelfs het bureaupersoneel levert mee’, zegt woordvoerder Veerle Van Mierlo. ‘Maar we worden nu eenmaal geconfronteerd met een ongeziene stijging van het aantal pakjes. Het gros wordt op tijd geleverd.’