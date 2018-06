Transics-oprichter Mastelinck maakt comeback

Transics-oprichter Walter Mastelinck, ooit de meest gehate man van beleggend Vlaanderen, gooit zich samen met het investeringsfonds KeBek op standplaatsen voor vakbeurzen.

Slechts een goed jaar nadat hij definitief was gestopt als topman bij Transics, maakt de 53-jarige Deinzenaar dus zijn comeback in het Belgische bedrijfsleven. Mastelinck en KeBek nemen elk een derde over van de Oost-Vlaamse standenbouwer Creaplan. Mastelinck wordt meteen ook de nieuwe CEO van Creaplan. Hoeveel Mastelinck en KeBek investeren, wordt niet bekendgemaakt.

Dat bedrijf, dat begin jaren ’90 werd opgericht door het ondernemerskoppel Ann Vancoillie en Dirk Deleu, is geen al te bekende naam bij het grote publiek. Maar wellicht bent u meer vertrouwd met Creaplan dan u zou denken. De standplaatsen van de ramenproducent Velux of van de autofabrikant Hyundai, die duizenden bezoekers trekken op beurzen als Batibouw en het Autosalon, werden bijvoorbeeld ontworpen en gebouwd door Creaplan.

Het duo Vancoillie – Deleu, trouwens kennissen van Mastelinck, verkoopt deels zijn belang in Creaplan om beter te kunnen focussen op hun andere onderneming, Aluvision. Die groep is wereldwijd actief als leverancier van aluminium systemen en led-oplossingen voor professionele standenbouwers.

Als nieuwe CEO moet Mastelinck de verdere groei bij Creaplan aanzwengelen. ‘De voorbije vier jaar lag het groeiritme wat lager, net omdat het management zich niet op één bedrijf kon toeleggen’, geeft Mastelinck mee. ‘Er was bij wijze van spreken geen tijd meer om nieuwe opportuniteiten te ontdekken. En die zijn er wel degelijk. Creaplan is marktleider in België, met een sterke klantenbasis. Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol van virtual reality. Maar tegelijk merk je dat professioneel gebouwde stands steeds meer van betekenis worden op vakbeurzen, ze worden belangrijker als ontmoetingsplaats voor mensen die in dezelfde branche actief zijn.

Ophef rond Transics

’De investering in Creaplan is hoedanook een opvallende zet voor Mastelinck, die zelf ook toegeeft dat dit ‘een nieuwe wereld’ is voor hem. Begin vorig jaar stopte Mastelinck definitief als CEO van Transics, de Ieperse specialist in boordcomputers die hij zo’n 25 jaar eerder had opgericht. En de onderneming waarmee hij een viertal jaar terug even beleggend Vlaanderen deed steigeren toen hij Transics aan 14,14 euro per aandeel had verkocht aan het Amerikaanse Wabco.

Ik begrijp de frustratie van de kleine beleggers natuurlijk wel, al zijn het uiteindelijk wel zij die de beslissing hebben genomen om in Transics te stappen. Walter Mastelinck Oprichter Transics en nieuwe CEO Creaplan

Een deal die bijzonder zuur smaakte voor kleine beleggers: in de aanloop naar de verkoop aan Wabco had Mastelinck, via zijn investeringsvehikel Tavares, Transics immers zelf van de beurs gehaald aan hooguit 9,50 euro per aandeel. Waarop meteen volop werd gespeculeerd of Mastelinck toen al weet had van een nakende verkoop aan de Amerikanen.

Mastelinck blijft benadrukken dat alles toen correct is verlopen. Van het onderzoek dat de Belgische toezichthouder FSMA naar de transactie heeft verricht, heeft hij al twee jaar niets meer vernomen. ‘Ik heb Transics begin vorig jaar ook via de grote poort verlaten,’ vervolgt de ondernemer.

‘Als ik in de spiegel kijk, zie ik iemand die een groot, sterk en duurzaam bedrijf heeft opgebouwd. Maar ik begrijp de frustratie van de kleine beleggers natuurlijk wel, al zijn het uiteindelijk wel zij die de beslissing hebben genomen om er in te stappen. De waardering die we toen op het aandeel kleefden was correct. Ik kan er ook niet aan doen dat de koers van het aandeel begon te slabakken na de val van Lehman Brothers. Grote, institutionele beleggers hadden na de crisis ook geen interesse meer voor de ‘microcap’ die Transics uiteindelijk was.’

Lege agenda