Transport levensmiddelen fors in de lift

Het hamsteren van pasta, toiletpapier en andere producten betekent flink meer werk voor de transporteurs van levensmiddelen. Het containervervoer daarentegen kent een stevige terugval.

Door de paniekaankopen in supermarkten is het bij de vervoerders van levensmiddelen alle hens aan dek. Dat blijkt uit een rondvraag bij logistieke bedrijven en de transportfederatie Febetra.

Van Moer, dat voor Delhaize rijdt, heeft zijn capaciteit op de weg met een vijfde verhoogd, zegt hr-directeur Yves Hebb. Het transportbedrijf beschikt over 100 vrachtwagens en 160 chauffeurs.

Hetzelfde geluid bij het grotere Distrilog, dat 400 trucks telt. De vervoerder van onder meer gekoelde en diepvriesproducten voor Carrefour en Delhaize heeft zijn capaciteit met 30 à 40 procent opgetrokken.

Soepelere rusttijden

Zowel Distrilog als Van Moer slaagt erin de vele extra ritten bol te werken met hetzelfde aantal chauffeurs. Dat is alleen mogelijk omdat minister van Mobiliteit François Bellot (MR) afgelopen weekend de rij- en rusttijden heeft versoepeld. 'Om te vermijden dat de bevoorrading in het gedrang komt en om meer paniek bij de bevolking te voorkomen', staat in de tijdelijke uitzondering dit tot woensdagnacht geldt.

De uitzondering geldt voor het vervoer van voeding, geneesmiddelen en andere levensnoodzakelijke middelen naar de winkels en apotheken. De bestuurders moeten de reden voor het afwijken van de normaal toegelaten limieten vermelden op de print-outs of op de achterkant van de tachograafschijf. 'Dat wil niet zeggen dat chauffeurs hun voertuig vermoeid mogen besturen', benadrukt de minister.

Er is nog niet beslist of de maatregel wordt verlengd, zegt woordvoerder Jasper Pillen. 'We volgen de situatie op de voet.' De versoepeling maakt het mogelijk chauffeurs sneller weer op de baan te sturen. Zo kan een bestuurder die normaal nog maar een halfuur mag rijden toch nog aan een nieuwe rit van een uur beginnen. In het normale regime is dat uit den boze.

Minder containertrafiek

Terwijl meer voeding en levensmiddelen worden vervoerd, staat het transport van andere goederen (containers) onder druk. Dat zegt de transportfederatie Febetra. Woordvoerster Isabelle De Maegt: 'De dalingen variëren van 10 tot 20 procent. Als landen hun grenzen sluiten - ook voor vrachtvervoer - wordt de impact nog veel groter.'