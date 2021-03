Transporteurs luiden alarmbel over wachttijden in havens

In de Antwerpse haven worden de transporteurs aan de containerterminals geconfronteerd met extreem lange wachttijden. De Belgische transportfederaties roepen de leden op hun 'wachttijdkosten' door te rekenen aan de klanten.

De wereldwijde containertrafieken boomen al enkele maanden. Dat veroorzaakt op alle containerterminals enorm veel werk en in veel gevallen een forse oververzadiging.

'De afgelopen maanden worden transporteurs die containers komen lossen en laden aan kaai 1700 van de terminaluitbater DP World geconfronteerd met extreem lange wachttijden', zegt Lode Verkinderen, directeur van Transport Logistiek Vlaanderen. 'In normale omstandigheden is het niet ongebruikelijk dat een trucker een uur, maximaal twee uur moet wachten voor hij zijn container kan lossen of laden. Nu zijn de wachttijden opgelopen tot drie, vier en zelfs vijf uur.'

De transportfederaties TLV, Febetra en UPTR voeren gesprekken met DP World om dat probleem in de mate van het mogelijke op te lossen, maar makkelijk is dat niet. DP World heeft al een aantal maatregelen genomen. Door exportcontainers korter voor de afvaart op de kaai toe te laten, komt ruimte op de kaai vrij.

Verkinderen: 'Het fundamentele probleem is dat de capaciteit van de terminal te klein is om de toevloed aan containers te verwerken. De terminal is oververzadigd en de wereldwijde containertrafiek zal de komende drie tot zes maanden blijven pieken. Dat betekent dat de maatregelen onvoldoende zijn om de wachttijden echt te veranderen.'

We raden transporteurs aan hun wachttijdkosten in hun transportkosten op te nemen, want de problemen dreigen nog drie tot zes maanden te duren. Lode Verkinderen Directeur Logistiek Vlaanderen

'We overleggen elke dag met de transporteurs om te bekijken hoe we het congestieprobleem kunnen oplossen', zegt Kris Thieren, de woordvoerster van DP World. 'Veel ruimte is er niet omdat we aan het maximum van onze capaciteit zitten. De afgelopen weken zijn we ook op zaterdagvoormiddag open. Maar omdat de logistieke keten daar niet op afgesteld is, brengt dat onvoldoende soelaas. Ook 's nachts is er nog ruimte, maar om dezelfde reden lost dat niet alles op. We betwijfelen of een opening van de terminal op zondag iets zou opleveren.'

Volgens Verkinderen dreigt de transporteur de dupe te worden van de lange wachttijden. De transportfederaties roepen hun leden daarom op de extra kosten van de wachttijden te verhalen op hun klanten. 'Anders dreigen ze over de kop te gaan.' Volgens het sectorinstituut ITLB kost een wachtuur voor nationaal transport circa 77 euro. Voor internationaal transport loopt dat op tot 86 euro.

Het wachttijdenprobleem aan de containerterminals is nog nooit zo erg geweest. Maarten Gommeren Vervoer Fr.Gommeren

Congestietoeslag

Het Antwerpse transportbedrijf Vervoer F. Gommeren rekent zijn klanten vanaf donderdag 11 maart een Antwerpse congestietoeslag van 50 euro per uur wachttijd aan. Het eerste uur wachttijd aan de terminal wordt niet aangerekend.

'Het wachttijdenprobleem is nog nooit zo erg geweest en er is geen beterschap in zicht', zegt Maarten Gommeren. 'Dat geldt niet alleen voor DP World. Op bijna alle andere Antwerpse containerterminals en ook op de containerterminal van RWG in Rotterdam worden onze chauffeurs de afgelopen twee weken met lange wachttijden geconfronteerd. Zelfs 's nachts moet men soms twee tot drie uur wachten'.

Een directe oplossing ziet Gommeren niet. 'Onlangs hadden we een afspraak bij DP World om 21 uur - er wordt gewerkt met afspraken, maar dat werkt bij dergelijke hoge volumes amper - en we kwamen om 3 uur 's morgens buiten. Dan vraag je je af: waar ben ik mee bezig? De toeslag is een doekje voor het bloeden. Om de kosten te dekken. We verdienen er niets aan.'