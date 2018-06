Transportvereniging sleept Bpost-dochter voor de rechter

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), de beroepsvereniging voor ondernemingen in transport en logistiek, heeft een kort geding aangespannen tegen twee deelplatformen waarbij particulieren pakjes rondbrengen. Een van de twee deelplatformen - Parcify - is een dochter van Bpost.

Volgens TLV oefenen de deelplatformen in feite gewoon de activiteit van tussenpersoon voor goederenvervoer uit ( vervoerscommissionair ), maar zonder zich aan de wetgeving daarover te houden. 'Ze beschikken niet over de nodige vergunningen om de activiteit van vervoerscommissionair uit te oefenen', aldus Lode Verkinderen, secretaris-generaal van TLV.

Oneerlijke concurrentie , zo vindt TLV. De beroepsvereniging stapte donderdag naar de kortgedingrechter en eist de stopzetting van de activiteiten van Parcify en Vengo, eveneens een deelplatform. TLV eist 1.000 euro per dag dat Parcify (de opvolger van bringr) en Vengo vervoersdiensten zonder vergunning organiseren.

Belgische Uber

TLV haalt de mosterd bij het Europees Hof van Justitie, dat enkele maanden geleden oordeelde dat online taxiplatform Uber meer is dan een tussenpersoon en als vervoersbedrijf moet worden gezien. TLV omschrijft Parcify en Vengo dan ook als ' Belgische Ubers '.

De beroepsvereniging merkt op dat particulieren die voor de platformen pakjes rondvoeren in wagens met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram - 'zowat alle personenwagens', aldus Verkinderen - eveneens in overtreding zijn omdat ze zonder vergunning werken. 'Maar die viseren we vandaag niet', aldus nog Verkinderen.