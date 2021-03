Tweede lockdown ligt Bpost op de lever

Bpost heeft een wisselvallig vierde kwartaal achter de rug. Het postbedrijf boekte in de laatste drie maanden van vorig jaar een omzet van 1,194 miljard euro, 7,2 procent meer dan een jaar eerder. De groei is volledig te danken aan het succes van de pakjesafdeling, gesteund door de boomende onlineverkoop.

De brievenpost presteerde evenwel erg slecht in het vierde kwartaal, terwijl de kerstperiode normaal een topperiode is voor Bpost. Het postvolume in België daalde 11,8 procent. Door de sluiting van de niet-essentiële winkels in november werd een pak minder reclamefolders verstuurd. In dezelfde afdeling Mail & Retail moest Bpost bovendien een waardevermindering van 49 miljoen euro boeken op zijn winkelnetwerk, dat het door de coronacrisis moeilijk heeft. De winst van de brievenafdeling kelderde daardoor een derde tot 34,3 miljoen euro.