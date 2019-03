UPS schrapt 94 jobs in Diegem

Dat heeft de directie donderdag bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad. Ze hoopt zo veel mogelijk van de getroffen werknemers elders in de groep te kunnen tewerkstellen, klinkt het. Maar de vakbond LBC is niet te spreken over de aankondiging. 'Het gaat hier niet om een bedrijf in moeilijkheden, maar om winstmaximalisatie', zegt vakbondsverantwoordelijke Hans Elsen.