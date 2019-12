Uber kreeg bijna 6.000 meldingen van seksueel misbruik in de VS

Uber heeft de voorbije twee jaar in de Verenigde Staten bijna 6.000 meldingen gekregen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door chauffeurs of passagiers van de taxi-app. Hierbij waren er ruim 450 gevallen van verkrachting.

Dat staat in een langverwacht veiligheidsrapport over de afgelopen twee jaar dat het Amerikaanse bedrijf donderdag heeft gepubliceerd. Van de mensen die seksueel misbruik rapporteerden, was ongeveer de helft passagier en de helft chauffeur. De 5.981 beschuldigingen lopen uiteen van ongewenst zoenen tot verkrachting.

Uber verzorgde 1,3 miljard ritten in de VS in 2018. De afgelopen twee jaar zijn er ongeveer vijftig mensen om het leven gekomen door ongelukken tijdens een Uber-rit. Daarnaast kwamen vorig jaar negen mensen in een Uber om het leven door fysiek geweld. Dat waren er in 2017 tien.