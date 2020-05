Uber wil maaltijdbezorger Grubhub overnemen

Grubhub is een van de grootste maaltijdkoeriers, vooral aan de oostkust van de VS.

Uber, dat behalve zijn taxidienst ook Uber Eats onder zijn vleugels heeft, is van plan GrubHub over te nemen. Dat is een van zijn grootste concurrenten voor maaltijdbezorging.

Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal (WSJ). Uber heeft eerder dit jaar Grubhub benaderd met een overnamevoorstel, aldus ingewijden van het bedrijf. Er wordt niet volop onderhandeld, en het staat niet vast dat er een deal komt, meldt de WSJ.

28 procent Marktaandeel Volgens cijfers van het Amerikaanse marktonderzoeksbureau Second Measure heeft Grubhub in de VS een groter marktaandeel dan Uber Eats: 28 versus 20 procent.

Als de overname er komt, zou dat een aardverschuiving betekenen in de wereld van maaltijdbezorging. Hoewel GrubHub met een beurswaarde van 4,4 miljard dollar vele malen kleiner is dan Uber (54 miljard dollar), is het gewaagd aan het maaltijdbezorgbedrijf Uber Eats.

De grootste

Volgens cijfers van het Amerikaanse marktonderzoeksbureau Second Measure heeft Grubhub in de VS een groter marktaandeel dan Uber Eats (28 versus 20 %). De lijst wordt aangevoerd door Doordash met 42 procent van de markt van maaltijdleveringen.

Door de fusie zou Uber Eats in één klap de grootste worden in de VS, met 48 procent van de markt. Opvallend is ook dat Grubhub sterk staat in die delen van de VS waar Uber Eats zwakker is, zoals New York City, Chicago, Boston en Philadelphia.